LG XBOOM Go PL2 Cassa Bluetooth Portatile – Altoparlante Speaker Bluetooth Waterproof IPX5 con Audio Meridian e Bassi Potenti, 10 Ore di Riproduzione, Comandi Vocali, Sound Boost, Nero

BATTERIA: Lo speaker bluetooth è dotato di una batteria a lunga durata che consente fino a 10 ore di riproduzione, regalandoti la libertà di ascoltare musica ovunque ti trovi senza preoccupazioni

WATERPROOF: La cassa Bluetooth impermeabile è dotata di classificazione IPX5; il tuo altoparlante può bagnarsi e continuare a funzionare, per un divertimento resistente alle intemperie

WIRELESS: Puoi collegare due casse Bluetooth per raddoppiare il suono, riprodurre la musica con i comandi vocali e condividere le playlist via Bluetooth; scarica l’app XBOOM per un controllo totale

DESIGN: Grazie alla raffinata semplicità dell’elegante design arrotondato con finitura gommata, l’altoparlante è maneggevole e sta comodamente nel palmo della mano