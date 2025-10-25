LG UltraGear 45″ 5K2K Gaming Monitor Curvo 165Hz G-Sync

🔥 Offerta Amazon
💸 Prezzo:
€1,999.99 – €1,638.38
⭐ Valutazione: 4 / 5
LG UltraGear OLED 45GX950A Gaming Monitor 45″ 5K2K (5120×2160), 21:9 Curved, 165Hz, Dual Mode, 0.03ms (GtG), Stereo Speaker 10W, G-Sync, FreeSync Premium Pro, HDMI 2.1, DisplayPort 2.1, USB-C, Black
LG UltraGear OLED 45GX950A: Il Monitor da Gaming che Rivoluzionerà la Tua Esperienza
Scopri il mondo del gaming con il monitor LG UltraGear OLED 45GX950A, un’esperienza visiva straordinaria grazie al suo display curvo da 45 pollici. Con una risoluzione incredibile di 5K2K (5120×2160) e un formato 21:9, ogni tuo gioco prenderà vita come mai prima d’ora.
Immagini Brillanti e Dettagli ineguagliabili
Grazie ai pixel auto-illuminanti, questo monitor offre un contrasto infinito e neri profondi, permettendo immagini nitide e colori vivaci. Potrai godere di una qualità d’immagine eccezionale che rende il gameplay ancora più immersivo.
Massima Fluidità e Flessibilità
Il LG 45GX950A è dotato di una modalità doppia che ti consente di passare facilmente da 165Hz in 5K2K a 330Hz in WFHD, semplicemente premendo un tasto. Scegli la configurazione migliore in base al gioco che stai affrontando e sperimenta il massimo della fluidità anche nei momenti più intensi.
Connessione Next-Gen
Con HDMI 2.1 e DisplayPort 2.1, questo monitor è pronto per le console di ultima generazione e le schede video più recenti. Non lasciare che la tecnologia ti fermi: sfrutta al massimo la potenza del tuo setup.
Design Ergonomico per il Massimo Comfort
Il design gamer del 45GX950A è progettato per ottimizzare la tua esperienza di gioco. Con il suo formato curvo (800R) e senza bordi, potrai immergerti completamente nel mondo virtuale. La base regolabile in altezza, inclinazione e rotazione ti permetterà di trovare sempre la posizione di gioco più comoda.
Vantaggi Pratici
- Esperienza visiva immersiva grazie alla curvatura e alla grande dimensione dello schermo.
- Massima personalizzazione delle impostazioni grazie alla modalità doppia, adattabile a ogni tua necessità di gioco.
Non aspettare oltre! Porta a casa il monitor LG UltraGear OLED 45GX950A e scopri un nuovo modo di vivere il gaming. Gioca, vinci e lasciati sorprendere!
📨 Non perdere neanche un’offerta! Iscriviti al nostro canale Telegram 👉 Bestselling Shops per ricevere tutte le novità e promozioni in tempo reale.
💼 Altre Offerte Speciali
🔥 Offerta Amazon 💸 Prezzo: €1,999.99 - €1,638.38 ⭐ Valutazione: 4 / 5 LG UltraGear OLED 45GX950A Gaming…
🔥 Offerta Amazon 💸 Prezzo: €399.99 - €129.99 ⭐ Valutazione: 4.5 / 5 LEFANT M330 robot vacuum cleaner,…
🔥 Offerta Amazon 💸 Prezzo: €249.00 - €175.60 ⭐ Valutazione: 4.5 / 5 ghd Gold Limited Edition -…
🔥 Offerta Amazon 💸 Prezzo: €549.99 - €399.99 ⭐ Valutazione: 4 / 5 Rowenta X-Clean 10, Wireless Floor…
🔥 Offerta Amazon 💸 Prezzo: €779.89 - €649.90 ⭐ Valutazione: 4.5 / 5 Xiaomi 15T, Smartphone 12+256GB, Display…