LG UHD 65”, Smart TV 4K, 65UR78006LK, Serie UR78 2023, Processore α5 Gen6, HDR10 Pro, Filmmaker Mode, Game Optimizer, Wi-Fi, webOS 23, Alexa, Sports Alert, 3 HDMI, 2 USB

Caratteristiche: TV 4K da 65” Processore α5 Gen6 con AI HDR10 Pro AI Sound con surround virtuale a 5.1 canali App Netflix, Prime Video, Disney+, Apple TV Wi-Fi e Bluetooth AI ThinQ con comandi vocali Smart TV webOS 23

Filmmaker ModeGame Optimizer & DashboardGaming in streaming con GeForce NOWSports AlertCompatibile con Apple Airplay2 e HomekitTuner DVB-T2 e DVB-S2Classe energetica G (SDR)

LG UHD Smart TV 4K 65″ – Serie UR78 Esperienza cristallina in 4K

I TV LG UHD portano la tua esperienza di visione a un livello superiore. Ammira colori vividi e dettagli mozzafiato in Real 4K.

Sui TV LG UHD trovi pronti all’uso tantissimi servizi di streaming fra cui Netflix, Disney+, Amazon Prime, Apple TV+ e RaiPlay, oltre a tantissimi altri da scaricare: avrai solo l’imbarazzo della scelta! Goditi un’esperienza smart davvero intuitiva e facile da usare. La piattaforma webOS 23 ti consiglia cosa guardare in base ai tuoi gusti e l’app Sports Alert ti informa sui risultati sportivi anche mentre guardi altro.

Risoluzione Real 4K

Un TV 4K ha una risoluzione quattro volte più alta rispetto al Full HD: una definizione straordinaria che donerà ai tuoi contenuti un realismo maggiore. Il Real 4K di LG ti assicura una resa eccezionale dei colori, con sfumature precise grazie al pannello che visualizza ben 1 miliardo di colori.

Processore α5 Gen6 con AI

Il nuovo processore α5 Gen6 migliora i contenuti che guardi sul TV attraverso un’accurata elaborazione delle immagini e del suono. Trasforma in 4K anche i contenuti a una risoluzione inferiore, regola la luminosità in base alla luce ambientale e adatta la resa audio in base ciò che stai guardando.

Filmmaker Mode e HDR10 Pro

Goditi i film esattamente come sono stati pensati dal regista grazie al FILMMAKER MODE. Questa funzione preserva i colori, le impostazioni delle immagini e la fluidità dei fotogrammi originali per proporti un’autentica visione cinematografica. E con l’HDR10 Pro i colori saranno ancora più profondi.

Ore e ore di intrattenimento

Per le tue maratone film o serie TV non hai che l’imbarazzo della scelta fra i tantissimi servizi di streaming che trovi sulla piattaforma smart webOS di LG. Con Netflix, Disney+, Amazon Prime, Apple TV+, RaiPlay, Rakuten TV, NOW e molte altre ancora avrai sempre qualcosa di straordinario da guardare.

Sports Alert

Imposta le tue squadre del cuore nell’app Sports Alert e ricevi in tempo reale le notifiche sui risultati delle partite anche mentre guardi altro. Hai a disposizione numerosi sport e campionati – compreso quello italiano di calcio – fra cui scegliere e puoi anche consultare il calendario partite.

Cloud gaming

Gioca senza usare una console o un PC. Ti basta collegare un controller e sei pronto per entrare nell’azione con GeForce Now. Con i giochi in streaming non ci sono download né hardware aggiuntivo: solo divertimento. *Sono necessari una connessione a Internet e un account ai servizi

Game Optimizer & Dashboard

Il Game Optimizer raccoglie tutte le impostazioni relative ai videogiochi in un unico pannello di controllo. Con la Game Dashboard, invece, avrai sempre sott’occhio le opzioni attuali per modificarle al volo. Puoi anche modificare la resa delle immagini in base al genere di gioco.

webOS 23 e ThinQ AI

La smart TV semplice da usare e ricca di contenuti. Col telecomando puntatore accedi ai contenuti più rapidamente, oppure puoi usare i comandi vocali per chiedere ciò che desideri. La piattaforma webOS 23 è più veloce, organizzata e ti consiglia i contenuti in base alla cronologia del tuo profilo.

Vivi un’esperienza smart

Utilizzando il telecomando puntatore (venduto separatamente) puoi usare i comandi vocali con l’assistente ThinQ AI, per un’esperienza ancora più smart. Ti basterà premere il pulsante apposito sul telecomando per chiedere al tuo TV LG di riprodurre il contenuto multimediale che preferisci.

Dimensioni prodotto ‏ : ‎ 5,77 x 145,4 x 83,8 cm; 22,8 kg

Disponibile su Amazon.it a partire dal ‏ : ‎ 20 marzo 2023

Produttore ‏ : ‎ LG

ASIN ‏ : ‎ B0BZ14J5GL

TV 65 POLLICI CON RISOLUZIONE REAL 4K: una risoluzione 4 volte superiore al Full HD, che impiega circa 8 milioni di pixel per darti immagini visibilmente più nitide e particolareggiate

PROCESSORE α5 GEN6: il nuovo processore migliora i contenuti trasformandoli in 4K, regolando la luminosità in base all’ambiente e adattando il suono in base a ciò che ascolti

CLOUD GAMING CON NVIDIA GeForce NOW: gioca ai migliori titoli senza usare una console o un PC. Ti basta collegare un controller compatibile e sei pronto per entrare nell’azione

TANTE PIATTAFORME DI STREAMING A DISPOSIZIONE: Netflix, Disney+, Amazon Prime e tante altre app sono già pronte per guardare i film, le serie TV più in voga e gli eventi sportivi in diretta

TV COMPATIBILE CON GOOGLE ASSISTANT, ALEXA, APPLE AIRPLAY 2 E HOMEKIT: controlla il TV usando la tua voce attraverso il tuo assistente vocale preferito

SMART TV WEBOS 23: ancora più veloce e intuitiva, la nuova piattaforma smart di LG ti offre tantissime app di streaming e delle nuove schede organizzate per attività

PRONTO PER LO SWITCH OFF: il TV LG integra lo standard DVB-T2 HEVC Main 10 compatibile con il nuovo standard del Digitale Terrestre

APP SPORTS ALERT: imposta le tua squadre del cuore e un pratico pop-up ti mostrerà in tempo reale i risultati delle partite, anche mentre guardi altro.