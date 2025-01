LG personalizza l’esperienza dell’IA

LG Electronics ha presentato la sua visione di intelligenza artificiale (AI) all’evento LG World Premiere a Las Vegas, intitolato “Life’s Good 24/7 with Affectionate Intelligence”. L’azienda coreana intende spostare l’attenzione dall’aspetto tecnico dell’AI all’empatia e alla personalizzazione dell’esperienza utente. L’evento ha visto la partecipazione di oltre 1.000 persone, e il palco è stato suddiviso in tre aree rappresentanti diversi aspetti della vita quotidiana: casa, mobilità e spazi commerciali. LG ha introdotto il concetto di “Affectionate Intelligence”, un approccio che si propone di trasformare l’esperienza del cliente attraverso interazioni più empatiche e personalizzate.

Il CEO di LG, William Cho, ha aperto l’evento sottolineando come l’azienda integri l’AI negli spazi fisici, creando ambienti in cui esperienze olistiche prendono vita. Cho ha evidenziato tre elementi chiave della visione di LG:

Dispositivi connessi: LG conta centinaia di milioni di prodotti smart globalmente e ha acquisito Athom per migliorare la connettività con oltre 170 marchi IoT. Agenti AI capaci: LG FURON, l’agente AI dell’azienda, combina AI generativa e rilevamento spaziale per creare un’esperienza utente personalizzata e reattiva, tutelando la privacy dei dati. Servizi integrati: LG ha avviato una partnership strategica con Microsoft per combinare tecnologie AI e prodotti, implementando servizi più empatici.

Judson Althoff di Microsoft ha commentato l’importanza della collaborazione nella trasformazione dell’interazione quotidiana con l’AI. Le due aziende lavorano per migliorare gli agenti AI in vari contesti, tra cui case e veicoli, utilizzando tecnologie come il riconoscimento vocale. LG ha presentato applicazioni pratiche dell’AI, come l’ottimizzazione della temperatura in casa tramite FURON e la gestione del benessere del conducente in auto.

Cho ha concluso affermando che l’AI guiderà il cambiamento nel settore B2C e B2B. Ha presentato iniziative come LG Smart Cottage, una casa modulare avanzata, e un’auto concepita come “caverna digitale”. L’obiettivo finale di LG è utilizzare l’AI per creare valore olistico per il cliente, mantenendo la promessa di “Life’s Good”. L’azienda si impegna a offrire esperienze innovative e sostenibili per migliorare la vita quotidiana di tutti.