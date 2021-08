Accesso in tempo reale a cartelle cliniche e ai risultati dei test memorizzati nei sistemi informatici degli ospedali: permette di fare questo e molto altro, la piattaforma di video conference di Lg che è ora integrata con il nuovo servizio di telemedicina ezOntheCall e offre al personale sanitario uno strumento evoluto di supporto ambulatoriale da remoto.

Sfruttando la tecnologia di cloud computing, ezOntheCall permette agli operatori di recuperare rapidamente e facilmente i dati aggiornati sui pazienti, anche eventualmente da condividere tramite videochiamate: per sviluppare questa soluzione, Lg ha collaborato con il provider di tecnologia medica ezCaretech, adattando la sua piattaforma di video conference per “garantire un’esperienza fluida e senza interruzioni”. Nella pratica, combinando la piattaforma di video conference di Lg con l’applicazione di telemedicina di ezCaretech, questa nuova tecnologia consente al personale di cliniche e ospedali di gestire i processi amministrativi e di aggiornare le relative cartelle durante la comunicazione da remoto con i pazienti.

Come si capisce, questa nuova piattaforma è stata progettata anche per soddisfare la crescente domanda di strumenti efficaci per le diagnosi e la consultazione medica da remoto e può funzionare anche all’interno dei browser dei computer e degli smartphone.

Già scelta dal ministero degli Affari sanitari dell’Arabia Saudita, questa soluzione è stata applicata in 6 grandi ospedali e in circa 70 tra i principali centri sanitari del Paese e sarà disponibile negli Stati Uniti e in altri mercati entro la fine dell’anno: “La soluzione di telemedicina ezOntheCall, insieme con la piattaforma di video conference di La inaugura una nuova era di servizi da remoto per i pazienti – ha dichiarato Paik Ki-Mun, uno dei vicepresidenti del colosso sudocoreano della tecnologia – Continueremo a investire fortemente nella prossima generazione di soluzioni di assistenza basate sul cloud“.