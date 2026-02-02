13 C
Roma
martedì – 3 Febbraio 2026
Offerte

LG OLED evo AI C5 65″ 4K TV | Smart Gaming TV Dolby Vision Atmos 2025

Da stranotizie
LG OLED evo AI C5 65″ 4K TV | Smart Gaming TV Dolby Vision Atmos 2025

🔥 Offerta Amazon

💸 Prezzo: €1,599.00

⭐ Valutazione: / 5

LG OLED evo AI C5 65 Inch 4K Smart TV, α9 Gen8 Processor, Brightness Booster, WebOS with AI, Dolby Vision & Atmos, Gaming with VRR and GSYNC 4K@144Hz, OLED65C56LB 2025

LG OLED evo AI C5: Vivi l’emozione del visivo perfetto, potenziato dall’Intelligenza Artificiale

Scopri il TV OLED evo AI C5 65 pollici di LG, dove tecnologia d’avanguardia e design si incontrano per dare vita a un’esperienza visiva senza compromessi. Ogni dettaglio è pensato per regalarti un’intrattenimento superbo.

Al cuore di questa meraviglia c’è il rivoluzionario processore α9 AI Gen8. Analizza e ottimizza ogni fotogramma in tempo reale, perfezionando i volti, le espressioni e la profondità per portare la qualità 4K a nuovi livelli di realismo.

Unisciti alla rivoluzione OLED evo, certificata da UL per il nero perfetto e la fedeltà cromatica al 100%. Grazie al Brightness Booster, le immagini sono incredibilmente luminose e ricche di contrasto, sia in una sala luminosa che al buio.

Il sistema operativo webOS con AI trasforma il modo in cui interagisci con il TV. Dal telecomando puntatore alla ricerca vocale, tutto è intuitivo e personalizzato. Ricevi suggerimenti, controlli le impostazioni e trovi i tuoi contenuti preferiti con una semplice voce.

Esperienza cinematografica totale: supporta Dolby Vision e Dolby Atmos per immergerti completamente in film e serie tv con immagini superbe e audio avvolgente.

Trascendi nel gaming: grazie a VRR, G-SYNC e una frequenza di 4K a 144Hz, ogni sessione di gioco diventa fluida, reattiva e senza strappi, trasformando il tuo salotto in un’arena professionale.

Perché scegliere il LG OLED evo AI C5? Perché offre:

  • Una visione personalizzata sempre perfetta: L’AI Picture Wizard regola automaticamente la resa dell’immagine scegliendo tra miliardi di possibilità basandosi sui tuoi gusti.
  • Un’esperienza d’uso senza sforzo: La voce è il tuo telecomando. L’identificazione vocale con AI ti fornisce raccomandazioni personalizzate e permette di cercare qualsiasi cosa con un semplice comando.

Porta a casa il cinema, la potenza del gaming e la comodità dell’IA: il tuo nuovo mondo di intrattenimento ti aspetta.

📨 Non perdere neanche un’offerta! Iscriviti al nostro canale Telegram 👉 Bestselling Shops per ricevere tutte le novità e promozioni in tempo reale.

💼 Altre Offerte Speciali

Xiaomi TV F Pro 75” 4K UHD QLED, Smart TV con Alexa & HDR10+

🔥 Offerta Amazon 💸 Prezzo: €466.65 ⭐ Valutazione: 5 / 5 Xiaomi TV F Pro 75 75 Inch…

HP Victus Gaming: Ryzen 5, RTX 4050, 16GB RAM, 144Hz

🔥 Offerta Amazon 💸 Prezzo: €549.99 ⭐ Valutazione: 5 / 5 HP Victus 15-fb2000sl Notebook, AMD Ryzen 5-8645HS,…

Beats Solo 4 Wireless: 50 Ore, Bluetooth, Slate Blue

🔥 Offerta Amazon 💸 Prezzo: €229.95 - €164.49 ⭐ Valutazione: 4.5 / 5 Beats Solo 4 Wireless Bluetooth…

EA SPORTS FC 26 PS4: Standard Edition

🔥 Offerta Amazon 💸 Prezzo: €79.99 - €37.80 ⭐ Valutazione: 5 / 5 EA SPORTS FC 26 Standard…

iPhone 15 128GB Verde – Apple Smartphone

🔥 Offerta Amazon 💸 Prezzo: €686.62 ⭐ Valutazione: 4.5 / 5 Apple iPhone 15 (128GB) - Green Scopri…

Articolo precedente
Forza Italia Terracina: nuovo corso e progetto civico
Articolo successivo
Mais bio? Il vero volto degli scarti padani
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.