LG OLED evo 77”, Smart TV 4K, OLED77C34LA, Serie C3 2023, Processore α9 Gen6, Brightness Booster, OLED Dynamic Tone Mapping Pro, Dolby Vision, 4 HDMI 2.1 @48Gbps, VRR, Alexa, ThinQ AI, webOS 23

Descrizione Prodotto

Caratteristiche: OLED evo 4K da 77” Processore α9 Gen6 con AI Brightness Booster OLED Dynamic Tone Mapping Pro HDR Expression Enhancer AI Sound Pro con surround virtuale a 9.1.2 canali App Netflix, Prime Video, Disney+, Apple TV Dolby Vision IQ e Dolby Atmos

4 HDMI 2.1 con VRR, G-Sync e FreeSync PremiumWi-Fi e BluetoothSmart TV webOS 23 con telecomando puntatoreThinQ AI con comandi vocali in vivavoceCertificato Eco-product da SGSTuner DVB-T2 e DVB-S2Classe energetica F (SDR)

LG OLED evo TV 77” 4K – Serie OLED C3 Il TV OLED LG più amato dai gamer e appassionati di cinema

Il TV OLED evo della serie C3 con processore sinergico α9 Gen6 ti farà vivere i tuoi contenuti da vero protagonista, proprio come se fossi lì, nel mezzo della scena.

È perfetto per il gaming di nuova generazione, perché supporta tutte le tecnologie dei PC e delle nuove console, fra cui il gaming in 4K fino a 120fps su 4 porte HDMI 2.1 @48Gbps compatibili con VRR, NVIDIA G-Sync e AMD FreeSync.

Ideale se ami il cinema, questo TV supporta le tecnologie Dolby Vision e Dolby Atmos per immagini HDR dettagliate e profonde e un audio ancora più coinvolgente.

10 anni di esperienza OLED

Prima di tutti, primi fra tutti: LG è stata pioniere nella tecnologia OLED, lanciando il primo TV OLED al mondo nel 2013. In questi 10 anni, LG ha affinato e migliorato tutti gli aspetti dell’OLED, raggiungendo una qualità e un’affidabilità elevatissima. Da 10 anni, LG è sinonimo di TV OLED.

Tecnologia OLED evo

LG ha migliorato la tecnologia OLED rendendola ancora più luminosa, grazie al lavoro sinergico fra il processore e il pannello. Il tutto per una qualità delle immagini eccezionale, per goderti al massimo i tuoi contenuti, siano essi film d’azione, eventi sportivi o videogiochi di ultima generazione.

Brightness Booster

I pixel autoilluminanti del TV OLED evo raggiungono nuove vette di bellezza. La tecnologia Brightness Booster, grazie al processore sinergico α9 Gen6, eleva la brillantezza delle immagini verso nuovi orizzonti, con il 20% di luminosità in più rispetto a uno schermo LG OLED tradizionale.

Processore sinergico α9 Gen6

Entra nel mondo dell’α-realismo e scopri immagini così nitide e brillanti che ti daranno la sensazione di essere davvero lì. Non è più solo una questione di vedere una scena, ma di viverla, grazie alle prodezze dell’Intelligenza Artificiale del processore sinergico α9 Gen6 con AI.

OLED Dynamic Tone Mapping Pro

Rispetto alla mappatura dei toni tradizionale, che lavora in maniera uniforme sul singolo fotogramma, il sistema OLED Dynamic Tone Mapping Pro del processore α9 Gen6 elabora i colori su ben 20.000 zone del fotogramma, per una resa dei contenuti HDR più dettagliata e realistica.

Design minimale con bordi sottili

Un TV OLED così è tutto da guardare. La cornice è talmente sottile da farti immergere nelle immagini senza alcuna distrazione. Ma è un TV straordinario anche quando è spento, grazie al profilo incredibilmente sottile che completa il tuo arredamento con un tocco avveniristico.

Gaming next-gen in 4K a 120fps

Questo TV ti offre tutto ciò di cui hai bisogno per un’esperienza gaming di nuova generazione. Ben 4 porte compatibili HDMI 2.1 @48Gbps per giocare in 4K fino a 120fps, VRR, NVIDIA G-Sync e AMD FreeSync Premium per eliminare i fastidiosi effetti “tearing” dell’immagine e molto altro ancora.

Comandi vocali in vivavoce

I sensori integrati nel TV riconoscono i comandi vocali, in modo da poter chiedere ciò che desideri semplicemente dicendo “Hi, LG”. Puoi chiedere le previsioni del tempo, di sintonizzarti su un canale, di alzare il volume e molto altro ancora. Tutto in vivavoce e senza usare il telecomando.

Prodotto eco-sostenibile

I TV OLED LG sono pensati per essere più attenti all’ambiente, dalla fase di produzione a quella di smaltimento. Gli schermi, senza retroilluminazione e con strutture prevalentemente metalliche, utilizzano meno risorse rispetto ai televisori LED. I TV OLED LG sono certificati Eco-Product da SGS.

Dimensioni prodotto ‏ : ‎ 4,71 x 171,1 x 98,2 cm; 27,1 kg

Disponibile su Amazon.it a partire dal ‏ : ‎ 9 marzo 2023

Produttore ‏ : ‎ LG

ASIN ‏ : ‎ B0BXY1NRCH

Numero modello articolo ‏ : ‎ OLED77C34LA.AEU

Paese di origine ‏ : ‎ Polonia

