LG OLED evo 77” C4 2024 Smart TV 4K con Dolby Vision e GSync

LG OLED evo 77”, Serie C4 2024, OLED77C44LA, Smart TV 4K, Processore α9 Gen7, Brightness Booster, 40W, Dolby Vision, 4 HDMI 2.1 4K@144Hz, GSync, VRR, Alexa, ThinQ AI, webOS 24

LG OLED evo 77” – Serie C4 2024

Scopri il mondo dell’alta definizione con l’LG OLED evo 77” della Serie C4 del 2024. Questa Smart TV 4K non è solo un televisore, ma un’esperienza visiva che trasforma ogni spettacolo in un evento straordinario.

Il Processore α9 Gen7 garantisce prestazioni eccezionali, fondendo innovazione e dinamica per rendere ogni scena sorprendente. Le immagini prendono vita grazie alla tecnologia Brightness Booster, che aumenta la luminosità fino al 30% rispetto ai modelli tradizionali. Sarai rapito da colori vibranti e dettagli straordinari.

Caratteristiche principali:

  • Dolby Vision e Dolby Atmos: Il cinema direttamente a casa tua, con immagini impeccabili e un audio immersivo che ti avvolge.
  • Gaming avanzato: Con un input lag ridotto e supporto per HDMI 2.1 a 4K@144Hz, il TV offre un gameplay fluido e reattivo compatibile con VRR e Gsync.

Vantaggi pratici:

  • Accesso a un’ampia gamma di app di streaming grazie a **webOS 24** integrato, permettendoti di godere dei tuoi contenuti preferiti con facilità.
  • Design elegante e sottile che si integra perfettamente nel tuo ambiente, diventando un vero e proprio punto focale della tua casa.

Non perdere l’occasione di arricchire la tua esperienza visiva. Acquista ora l’LG OLED evo 77” e porta a casa tua un cinema di alta qualità!

