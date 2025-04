LG OLED evo 42” Serie C4 2024: Smart TV 4K con Processore α9 Gen7 e Dolby Vision

Non perdere neanche un’offerta! Iscriviti al nostro canale Telegram Bestselling Shops per essere sempre aggiornato su tutte le nuove promozioni e opportunità.

879,00€ - 777,80€

(as of Apr 13, 2025 16:00:40 UTC – Details )

Prezzo:





Descrizione Prodotto

NOTE LEGALI

Le immagini riportate sono a scopo illustrativo. Verifica l’aspetto del prodotto nella galleria delle immagini. La soundbar mostrata in alcune immagini è venduta separatamente.

Brand OLED n° 1: fonte: Omdia. Riferito alle unità vendute dal 2013 al 2023.

Processore α9 Gen7: l’incremento di prestazioni è riferito al processore LG α5.

Brightness Booster: l’incremento di luminosità del 30% è misurato con schermo completamente bianco, rispetto a un TV LG OLED senza tecnologia evo. L’incremento è applicabile ai TV OLED C4 da 55, 65, 77 e 83”. I modelli da 48 e 42” non sono inclusi. La luminosità nominale varia in base alla serie e alla dimensione.

webOS Re:New Program: Il programma webOS Re:New prevede un totale di 4 aggiornamenti webOS nell’arco di cinque anni. I cinque anni si contano dall’anno in cui il prodotto è stato immesso sul mercato globale per la prima volta e non dalla data di acquisto del prodotto. Il primo aggiornamento di webOS avverrà due anni dopo il lancio del prodotto sul mercato (ad esempio, webOS 25 arriverà nel 2026 sui modelli lanciati nel 2024. I modelli del 2022 che verranno aggiornati sono gli OLED, i QNED e i TV 8K. I modelli del 2023 invece sono gli OLED, i QNED, i NanoCell e gli UHD. Gli aggiornamenti potrebbero introdurre modifiche a funzionalità esistenti. Alcuni aggiornamenti di funzionalità, applicazioni e servizi possono variare in base al modello.

Dimensioni prodotto ‏ : ‎ 17 x 93,2 x 57,7 cm; 12,7 kg

Disponibile su Amazon.it a partire dal ‏ : ‎ 2 aprile 2024

Produttore ‏ : ‎ LG

ASIN ‏ : ‎ B0CZP7CCJH

Numero modello articolo ‏ : ‎ OLED42C44LA.APID

Paese di origine ‏ : ‎ Polonia

LG OLED evo CON PIXEL AUTO-ILLUMINANTI: l’evoluzione della tecnologia OLED che ti dà immagini più colorate e dettagliate, grazie al lavoro sinergico fra il processore e il pannello

PROCESSORE α9 GEN7 CON AI: l’innovativoPROCESSORE sviluppato da LG che ti fa vivere le scene come fossi lì, grazie alla mappatura dei toni dinamica su 20.000 zone per fotogramma

IL PIÙ PICCOLO TV OLED DI LG: finalmente un TV OLED adatto anche per gli spazi più contenuti oppure per una postazione gaming su PC

webOS Re:New Program: il TV LG OLED riceverà 4 aggiornamenti del sistema operativo nel corso dei prossimi 5 anni per offrirti un’esperienza sempre aggiornata

DOLBY VISION E DOLBY ATMOS: porta il cinema a casa tua con l’esperienza targata Dolby, per immagini intense e dettagliate e un audio più coinvolgente

GAMING: il sogno di tutti i gamer, questo TV ti dà un gameplay fluido e reattivo, input lag ridotto e 4 porte HDMI per gameplay in 4K @144fps con VRR, Gsync e Freesync.

SMART TV WEBOS 24 CON THINQ AI: tantissime app di streaming, schede contenuti e l’Intelligenza Artificiale ThinQ AI che risponde ai tuoi comandi vocali in vivavoce