LG OLED 65”, Smart TV 4K, OLED65B36LA, Serie B3 2023, Processore α7 Gen6, AI Super Upscaling, Dolby Vision, Dolby Atmos, 2 HDMI 2.1 @48Gbps, VRR, ThinQ AI, Wi-Fi, webOS 23, Telecomando puntatore

Descrizione Prodotto

Caratteristiche: OLED 4K da 65” Processore α7 Gen6 con AI AI Picture Pro AI Super Upscaling AI Sound Pro con surround virtuale a 5.1.2 canali App Netflix, Prime Video, Disney+, Apple TV Dolby Vision IQ e Dolby Atmos 2 HDMI 2.1 con VRR, G-Sync e FreeSync Premium

Game Optimizer & DashboardWi-Fi e BluetoothSmart TV webOS 23 con telecomando puntatoreAI ThinQ con comandi vocaliCertificato Eco-product da SGSTuner DVB-T2 e DVB-S2Classe energetica F (SDR)

LG OLED TV 65” 4K – Serie OLED B3 Il TV OLED adatto per tutte le esigenze

Il TV OLED LG è un piacere da guardare. I pixel autoilluminanti garantiscono immagini spettacolari grazie al nero perfetto, ai colori perfetti e al contrasto infinito. E il suo profilo sottile è così raffinato che ti lascerà a bocca aperta anche da spento.

La serie B3 è ideale sia per chi desidera giocare in 4K fino a 120fps con le console next-gen, sia per gli amanti del cinema, che potranno godersi tutta l’immersività del Dolby Vision e Atmos.

I TV OLED LG sono ecocompatibili e offrono un comfort visivo superiore, perché emettono meno luci blu rispetto a un TV LED, non hanno sfarfallio né bagliori molesti.

10 anni di esperienza OLED

Prima di tutti, primi fra tutti: LG è stata pioniere nella tecnologia OLED, lanciando il primo TV OLED al mondo nel 2013. In questi 10 anni, LG ha affinato e migliorato tutti gli aspetti dell’OLED, raggiungendo una qualità e un’affidabilità elevatissima. Da 10 anni, LG è sinonimo di TV OLED.

OLED con pixel autoilluminanti

Il TV OLED LG è un piacere da vedere, perché grazie ai pixel autoilluminanti ti offre un nero perfetto, dei colori perfetti e un contrasto infinito. I pixel autoilluminanti garantiscono qualità di visione, per i film, sport e videogiochi di ultima generazione.

Processore α7 Gen6 con AI

Il processore α7 Gen6 sfrutta gli algoritmi di deep-learning dell’Intelligenza Artificiale progressiva per analizzare e ottimizzare i contenuti, migliorando la risoluzione ed esaltando gli elementi in primo piano rispetto allo sfondo in modo da offrirti sempre la miglior qualità di visione.

Design minimale con bordi sottili

Un TV OLED così è tutto da guardare. La cornice è talmente sottile da farti immergere nelle immagini senza alcuna distrazione. Ma è un TV straordinario anche quando è spento, grazie al profilo incredibilmente sottile che completa il tuo arredamento con un tocco avveniristico.

Dolby Vision IQ e Dolby Atmos

Per un’esperienza cinematografica, la tecnologia Dolby Vision IQ regola in maniera intelligente le immagini in base al tipo di contenuto e all’ambiente circostante. L’audio posizionale Dolby Atmos, inoltre, ti farà percepire la provenienza dei suoni in maniera ancora più realistica e precisa.

Gaming next-gen in 4K a 120fps

Sfrutta la potenzialità delle console e PC next-gen per giocare in 4K fino a 120fps con tutte le principali tecnologie di refresh variabile dello schermo – VRR, NVIDIA G-Sync e AMD FreeSync – per eliminare i fastidiosi effetti “tearing” dell’immagine quando il frame rate del gioco non è costante.

Ore e ore di intrattenimento

Per le tue maratone film o serie TV non hai che l’imbarazzo della scelta fra i tantissimi servizi di streaming che trovi sulla piattaforma smart webOS di LG. Con Netflix, Disney+, Amazon Prime, Apple TV+, RaiPlay, NOW e molte altre ancora avrai sempre qualcosa di straordinario da guardare.

webOS 23 e ThinQ AI

La smart TV semplice da usare e ricca di contenuti. Col telecomando puntatore accedi ai contenuti più rapidamente, oppure puoi usare i comandi vocali per chiedere ciò che desideri. La piattaforma webOS 23 è più veloce, organizzata e ti consiglia i contenuti in base alla cronologia del tuo profilo.

Prodotto eco-sostenibile

I TV OLED LG sono pensati per essere più attenti all’ambiente, dalla fase di produzione a quella di smaltimento. Gli schermi, senza retroilluminazione e con strutture prevalentemente metalliche, utilizzano meno risorse rispetto ai televisori LED. I TV OLED LG sono certificati Eco-Product da SGS.

Dimensioni prodotto ‏ : ‎ 4,69 x 144,9 x 83,2 cm; 33,5 kg

Disponibile su Amazon.it a partire dal ‏ : ‎ 9 marzo 2023

Produttore ‏ : ‎ LG

ASIN ‏ : ‎ B0BXY7GK9C

Numero modello articolo ‏ : ‎ OLED65B36LA

Paese di origine ‏ : ‎ Polonia

