22.9 C
Roma
lunedì – 15 Settembre 2025
Offerte

LG OLED 55” 4K Smart TV B4 2024 – Dolby Vision & Atmos

Da StraNotizie
LG OLED 55” 4K Smart TV B4 2024 – Dolby Vision & Atmos

🔥 Offerta Amazon

💸 Prezzo: 849,00€ – 799,00€

⭐ Valutazione: 4.5 / 5

LG OLED 55”, Serie B4 2024, OLED55B46LA, Smart TV 4K, Processore α8, Dolby Vision, Dolby Atmos, 4 HDMI 2.1, Gsync, VRR, ThinQ AI, Wi-Fi, webOS 24, Telecomando puntatore

LG OLED 55”, Serie B4 2024 – Smart TV 4K

Scopri l’eccellenza visiva con la LG OLED 55”, Modello OLED55B46LA della Serie B4 2024. Questa Smart TV 4K offre un’esperienza di visione senza precedenti, grazie al suo processore α8, che garantisce prestazioni grafiche eccezionali e un’ottimizzazione dei suoni personalizzata per ogni contenuto.

Tecnologia all’Avanguardia

I potenti pixel autoilluminanti della tecnologia OLED ti faranno vivere colori straordinari e un nero profondo, rendendo ogni film, sport o videogioco una vera opera d’arte. Con Dolby Vision e Dolby Atmos, porta il cinema direttamente a casa tua, godendo di immagini intese e un audio immersivo.

Esperienza di Gioco Incredibile

Perfetta per i gamer, questa TV offre un gameplay fluido e reattivo, grazie a un input lag ridotto e a ben 4 porte HDMI 2.1. Puoi star certo che ogni partita sarà al massimo dei livelli, con supporto per VRR, Gsync e Freesync.

Interfaccia Intelligente

Con webOS 24 e l’intelligenza artificiale ThinQ AI, avrai accesso a tantissime app di streaming come Netflix, Disney+ e Amazon Prime. Controlla tutto con il pratico telecomando puntatore, che rende ogni interazione semplice e intuitiva.

Vantaggi Pratici

  • 4 aggiornamenti del sistema operativo garantiti in 5 anni, per un’esperienza sempre al passo con i tempi.
  • Compatibilità con le ultime tecnologie di gioco per un intrattenimento all’avanguardia.

Non perdere l’opportunità di elevare la tua esperienza di intrattenimento a nuovi livelli. Scegli l’LG OLED 55” B4 2024 e trasforma ogni serata in un evento straordinario! Compra ora!

📨 Non perdere neanche un’offerta! Iscriviti al nostro canale Telegram 👉 Bestselling Shops per ricevere tutte le novità e promozioni in tempo reale.

💼 Altre Offerte Speciali

Beelink EQR5 Mini PC AMD Ryzen 5, 16GB RAM, 500GB SSD, WiFi 6

🔥 Offerta Amazon 💸 Prezzo: 349,00€ - 279,00€ ⭐ Valutazione: 4.5 / 5 Beelink AMD Ryzen 5 5650U…

Lavastoviglie Candy Rapido’ 60 cm Wi-Fi, 16 Coperti, Silenziosa

🔥 Offerta Amazon 💸 Prezzo: 435,00€ - 369,00€ ⭐ Valutazione: 3.5 / 5 Candy Rapido' Lavastoviglie da Incasso…

TAURI Custodia iPhone 17 Pro con Vetro Temperato Antishock

🔥 Offerta Amazon 💸 Prezzo: 11,99€ - 10,18€ ⭐ Valutazione: 4.5 / 5 TAURI Cover per iPhone 17…

Mova Z60 Ultra: Robot Aspirapolvere e Lavapavimenti 28 kPa

🔥 Offerta Amazon 💸 Prezzo: 1.391,97€ - 1.299,00€ ⭐ Valutazione: 4.5 / 5 Mova Z60 Ultra Roller Complete…

LG OLED 55” 4K Smart TV B4 2024 – Dolby Vision & Atmos

🔥 Offerta Amazon 💸 Prezzo: 849,00€ - 799,00€ ⭐ Valutazione: 4.5 / 5 LG OLED 55'', Serie B4…

Articolo precedente
Notizie di Oggi: Le Ultime del 14 Settembre 2025
Articolo successivo
Medico Specialista in Otorinolaringoiatria
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.