LG OLED 55” 4K Smart TV B4 2024 – Dolby Vision & Atmos

🔥 Offerta Amazon

💸 Prezzo: 849,00€ – 799,00€

⭐ Valutazione: 4.5 / 5

LG OLED 55”, Serie B4 2024, OLED55B46LA, Smart TV 4K, Processore α8, Dolby Vision, Dolby Atmos, 4 HDMI 2.1, Gsync, VRR, ThinQ AI, Wi-Fi, webOS 24, Telecomando puntatore

LG OLED 55”, Serie B4 2024 – Smart TV 4K

Scopri l’eccellenza visiva con la LG OLED 55”, Modello OLED55B46LA della Serie B4 2024. Questa Smart TV 4K offre un’esperienza di visione senza precedenti, grazie al suo processore α8, che garantisce prestazioni grafiche eccezionali e un’ottimizzazione dei suoni personalizzata per ogni contenuto.

Tecnologia all’Avanguardia

I potenti pixel autoilluminanti della tecnologia OLED ti faranno vivere colori straordinari e un nero profondo, rendendo ogni film, sport o videogioco una vera opera d’arte. Con Dolby Vision e Dolby Atmos, porta il cinema direttamente a casa tua, godendo di immagini intese e un audio immersivo.

Esperienza di Gioco Incredibile

Perfetta per i gamer, questa TV offre un gameplay fluido e reattivo, grazie a un input lag ridotto e a ben 4 porte HDMI 2.1. Puoi star certo che ogni partita sarà al massimo dei livelli, con supporto per VRR, Gsync e Freesync.

Interfaccia Intelligente

Con webOS 24 e l’intelligenza artificiale ThinQ AI, avrai accesso a tantissime app di streaming come Netflix, Disney+ e Amazon Prime. Controlla tutto con il pratico telecomando puntatore, che rende ogni interazione semplice e intuitiva.

Vantaggi Pratici

4 aggiornamenti del sistema operativo garantiti in 5 anni, per un’esperienza sempre al passo con i tempi.

Compatibilità con le ultime tecnologie di gioco per un intrattenimento all’avanguardia.

Non perdere l’opportunità di elevare la tua esperienza di intrattenimento a nuovi livelli. Scegli l’LG OLED 55” B4 2024 e trasforma ogni serata in un evento straordinario! Compra ora!