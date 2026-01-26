LG OLED 55″ 4K Smart TV α11 Gen2

🔥 Offerta Amazon

💸 Prezzo: €2,299.00 – €1,399.00

⭐ Valutazione: / 5

LG OLED evo AI G5 TV 55 Inch 4K Smart TV Stand Included α11 Gen2 Processor Brightness Booster Ultimate WebOS with AI, Dolby Vision and Atmos, VRR and GSYNC 4K@165Hz, OLED55G56LS 2025

Scopri il Nuovo Standard di Visione con LG OLED evo AI G5 TV

La tua esperienza di visione è sul punto di cambiare con la nuova LG OLED evo AI G5 TV da 55 pollici, dotata di tecnologia 4K e sistema operativo Smart TV. Questo dispositivo rivoluzionario è equipaggiato con il processore α11 Gen2, che migliora le immagini pixel per pixel, ottimizzando colori, luminosità e profondità grazie all’intelligenza artificiale che percepisce gli oggetti.

Caratteristiche Principali

Perfect Black & Perfect Colors : Goditi del nero perfetto anche nelle stanze più luminose e di colori accurati e vibranti grazie alla fedeltà del colore al 100% e al volume del colore al 100%.

: Goditi del nero perfetto anche nelle stanze più luminose e di colori accurati e vibranti grazie alla fedeltà del colore al 100% e al volume del colore al 100%. Brightness Booster Ultimate : Le immagini sono fino a 3 volte più luminose rispetto a un tradizionale TV OLED LG, grazie al pannello più efficiente e al processore α11 Gen2 con AI.

: Le immagini sono fino a 3 volte più luminose rispetto a un tradizionale TV OLED LG, grazie al pannello più efficiente e al processore α11 Gen2 con AI. Smart TV webOS con AI: Utilizza il puntatore remoto con AI per cercare contenuti con AI Search e ricevere supporto con AI Chatbot. Inoltre, grazie a webOS Re:New, il tuo TV OLED si aggiorna ogni anno per 5 anni.

Vantaggi Pratici

**Personalizzazioni con AI**: Il TV riconosce la tua voce e ti consiglia contenuti da guardare, mentre le funzionalità AI Picture Wizard e AI Sound Wizard creano un profilo di immagine e audio personalizzato in base ai tuoi gusti.

**Gaming senza Paragoni**: Goditi di una gameplay liscia e reattiva, con ridotto lag di ingresso e 4 porte HDMI per gameplay in 4K @165fps con VRR, GSYNC e FreeSync.

Un’Esperienza Completa

Con la tecnologia Dolby Vision e Dolby Atmos, puoi portare il cinema a casa tua, godendoti di immagini ricche e dettagliate e di un suono più immersivo. Inoltre, il supporto per VRR e GSYNC assicura un’esperienza di gioco senza pari. Il design elegante e lo stand base fornito in dotazione consentono un facile montaggio e un’installazione personalizzabile per adattarsi al tuo ambiente di intrattenimento.

Acquista Ora e Rivoluziona la Tua Esperienza di Visione!