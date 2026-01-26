LG OLED 55″ 4K Smart TV α11 Gen2

🔥 Offerta Amazon
💸 Prezzo:
€2,299.00 – €1,399.00
⭐ Valutazione: / 5
LG OLED evo AI G5 TV 55 Inch 4K Smart TV Stand Included α11 Gen2 Processor Brightness Booster Ultimate WebOS with AI, Dolby Vision and Atmos, VRR and GSYNC 4K@165Hz, OLED55G56LS 2025
Scopri il Nuovo Standard di Visione con LG OLED evo AI G5 TV
La tua esperienza di visione è sul punto di cambiare con la nuova LG OLED evo AI G5 TV da 55 pollici, dotata di tecnologia 4K e sistema operativo Smart TV. Questo dispositivo rivoluzionario è equipaggiato con il processore α11 Gen2, che migliora le immagini pixel per pixel, ottimizzando colori, luminosità e profondità grazie all’intelligenza artificiale che percepisce gli oggetti.
Caratteristiche Principali
- Perfect Black & Perfect Colors: Goditi del nero perfetto anche nelle stanze più luminose e di colori accurati e vibranti grazie alla fedeltà del colore al 100% e al volume del colore al 100%.
- Brightness Booster Ultimate: Le immagini sono fino a 3 volte più luminose rispetto a un tradizionale TV OLED LG, grazie al pannello più efficiente e al processore α11 Gen2 con AI.
- Smart TV webOS con AI: Utilizza il puntatore remoto con AI per cercare contenuti con AI Search e ricevere supporto con AI Chatbot. Inoltre, grazie a webOS Re:New, il tuo TV OLED si aggiorna ogni anno per 5 anni.
Vantaggi Pratici
- **Personalizzazioni con AI**: Il TV riconosce la tua voce e ti consiglia contenuti da guardare, mentre le funzionalità AI Picture Wizard e AI Sound Wizard creano un profilo di immagine e audio personalizzato in base ai tuoi gusti.
- **Gaming senza Paragoni**: Goditi di una gameplay liscia e reattiva, con ridotto lag di ingresso e 4 porte HDMI per gameplay in 4K @165fps con VRR, GSYNC e FreeSync.
Un’Esperienza Completa
Con la tecnologia Dolby Vision e Dolby Atmos, puoi portare il cinema a casa tua, godendoti di immagini ricche e dettagliate e di un suono più immersivo. Inoltre, il supporto per VRR e GSYNC assicura un’esperienza di gioco senza pari. Il design elegante e lo stand base fornito in dotazione consentono un facile montaggio e un’installazione personalizzabile per adattarsi al tuo ambiente di intrattenimento.
Acquista Ora e Rivoluziona la Tua Esperienza di Visione!
📨 Non perdere neanche un’offerta! Iscriviti al nostro canale Telegram 👉 Bestselling Shops per ricevere tutte le novità e promozioni in tempo reale.
💼 Altre Offerte Speciali
🔥 Offerta Amazon 💸 Prezzo: €2,299.00 - €1,399.00 ⭐ Valutazione: / 5 LG OLED evo AI G5 TV…
🔥 Offerta Amazon 💸 Prezzo: €449.00 - €416.26 ⭐ Valutazione: 5 / 5 Dyson Airwrap Dyson Airwrap: lo…
🔥 Offerta Amazon 💸 Prezzo: €669.00 - €599.00 ⭐ Valutazione: 4.5 / 5 Apple iPad Air 11'' with…
🔥 Offerta Amazon 💸 Prezzo: €499.99 - €382.93 ⭐ Valutazione: 5 / 5 Playstation®5 Edizione Digitale – 825GB…
🔥 Offerta Amazon 💸 Prezzo: €269.00 - €193.90 ⭐ Valutazione: 5 / 5 ghd Max Styler Hair Straightener…