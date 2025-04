LG NanoCell 50”, Serie 81 2024: Smart TV 4K con Processore α5 Gen7 e Funzioni Avanzate

Non perdere neanche un’offerta! Iscriviti al nostro canale Telegram Bestselling Shops per essere sempre aggiornato su tutte le nuove promozioni e opportunità.

649,00€ - 429,00€

(as of Apr 16, 2025 02:40:41 UTC – Details )

Prezzo:





Descrizione Prodotto

NOTE LEGALI

Le immagini riportate sono a scopo illustrativo. Verifica l’aspetto del prodotto nella galleria delle immagini. La soundbar mostrata in alcune immagini è venduta separatamente.

webOS Re:New Program: Il programma webOS Re:New prevede un totale di 4 aggiornamenti webOS nell’arco di cinque anni. I cinque anni si contano dall’anno in cui il prodotto è stato immesso sul mercato globale per la prima volta e non dalla data di acquisto del prodotto. Il primo aggiornamento di webOS avverrà due anni dopo il lancio del prodotto sul mercato (ad esempio, webOS 25 arriverà nel 2026 sui modelli lanciati nel 2024. I modelli del 2022 che verranno aggiornati sono gli OLED, i QNED e i TV 8K. I modelli del 2023 invece sono gli OLED, i QNED, i NanoCell e gli UHD. Gli aggiornamenti potrebbero introdurre modifiche a funzionalità esistenti. Alcuni aggiornamenti di funzionalità, applicazioni e servizi possono variare in base al modello.

Pile ‏ : ‎ 2 AA pile necessarie. (incluse)

Lingua ‏ : ‎ Tedesco

Dimensioni prodotto ‏ : ‎ 23 x 112,1 x 71,6 cm; 15,2 kg

Disponibile su Amazon.it a partire dal ‏ : ‎ 2 aprile 2024

Produttore ‏ : ‎ LG

Garanzia e recesso: Se vuoi restituire un prodotto entro 30 giorni dal ricevimento perché hai cambiato idea, consulta la nostra pagina d’aiuto sul Diritto di Recesso. Se hai ricevuto un prodotto difettoso o danneggiato consulta la nostra pagina d’aiuto sulla Garanzia Legale. Per informazioni specifiche sugli acquisti effettuati su Marketplace consulta la nostra pagina d’aiuto su Resi e rimborsi per articoli Marketplace.

ASIN ‏ : ‎ B0CYPZPGYF

Numero modello articolo ‏ : ‎ 50NANO81T6A.APID

Paese di origine ‏ : ‎ Polonia

TECNOLOGIA NANOCELL PER COLORI PURI: l’esclusiva tecnologia LG purifica i colori rendendoli ancora più brillanti e realistici rispetto a un TV Ultra HD tradizionale

PROCESSORE α5 GEN7: il processore migliora i contenuti trasformandoli in 4K, regolando la luminosità in base all’ambiente e adattando il suono in base a ciò che ascolti

webOS Re:New Program: il TV LG OLED riceverà 4 aggiornamenti del sistema operativo nel corso dei prossimi 5 anni per offrirti un’esperienza sempre aggiornata

FILMMAKER MODE E HDR10 PRO: goditi la vera esperienza cinema con colori profondi e realistici, come li ha pensati il regista

GAME DASHBOARD & OPTIMIZER: una pratica interfaccia che ti permette di tenere tutte le impostazioni relative alla tua esperienza di gioco in un unico posto

TELECOMANDO PUNTATORE: l’esclusivo telecomando di LG ti permette di controllare la Smart TV più semplicemente, con un puntatore che puoi muovere con dei semplici movimenti del polso

SMART TV WEBOS 24 CON THINQ AI: tantissime app di streaming, schede contenuti e l’Intelligenza Artificiale ThinQ AI che risponde ai tuoi comandi vocali