LG lancia il modello top di gamma per i suoi TV Oled

LG Electronics ha annunciato la disponibilità in Italia di LG OLED evo G3, dopo averlo presentato a gennaio in occasione del CES 2023. La serie G3 della gamma LG OLED evo è disponibile in quattro tagli da 83, 77, 65 e 55 pollici a un prezzo consigliato al pubblico di 6.499 euro per l’83 pollici, 5.199 euro per il 77 pollici, 3.599 per 65 pollici e 2.599 euro per il 55 pollici. Grazie all’architettura di controllo della luce, il Brightness Booster Max, LG OLED evo G3 offre una luminosità del 70% maggiore rispetto a un TV OLED LG tradizionale. Il nuovo processore 4K α9 Gen6 con AI gestisce la riproduzione di colori e dettagli sfruttando tecnologie basate sul deep learning per perfezionare la riproduzione delle immagini e aumentare il senso di immersività e coinvolgimento. Il processore α9 Gen6 con AI è inoltre alla base del funzionamento di AI Sound Pro, con suono surround virtuale a 9.1.2 canali riprodotto dagli altoparlanti integrati nel TV. Il design One Wall, permette di montare il TV a filo muro grazie alla staffa inclusa che si integra senza soluzione di continuità nel TV.