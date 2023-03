LG, due nuove casse Bluetooth portatili della serie Xboom

LG Electronics due nuovi speaker Bluetooth della serie Xboom: LG Xboom 360 XO3 e LG Xboom GO XG9Q, dal prezzo rispettivamente di 299 euro e 549 euro. Xboom 360 XO3 offre audio omnidirezionale grazie alla sua forma a tronco di cono e ai suoi tre altoparlanti a tre vie. XO3 diffonde il suono a 360° in maniera omogenea grazie alla struttura ottimizzata del riflettore. La cupola in seta e i magneti in fibra di vetro e neodimio migliorano la nitidezza e la precisione del suono, il doppio radiatore passivo riduce le vibrazioni irregolari e diminuisce la distorsione del suono mentre l’ottimizzatore dinamico offre bassi corposi anche a basso volume. L’altoparlante è dotato anche di luci, con nove preset che arricchiscono visivamente l’ascolto. L’autonomia della batteria permette l’ascolto fino a 20 ore in mobilità. La cassa può essere collegata ai TV LG con funzione Bluetooth Surround Sound per amplificare l’effetto surround dei contenuti trasmessi.

Più potente è invece Xboom GO XG9Q, con 80W che assicurano un volume più alto, mentre i due woofer da 4,5 pollici e il tweeter a tromba a compressione rendono i bassi intensi e le alte frequenze nitide. Il tasto Sound Boost permette di ampliare il palcoscenico sonoro per rendere la riproduzione più potente, mentre l’ottimizzatore dinamico dei bassi elabora automaticamente la musica per offrire un ascolto pulito anche quando il volume è ridotto. Inoltre è possibile personalizzare l’illuminazione laterale di XG9Q scegliendo tra numerose di opzioni colore e attivare la Stage Light, una luce stroboscopica che ricrea effetti disco multicolore o si accende a tempo di musica. Fino a 24 ore di autonomia con la batteria, e resistenza a acqua e polvere grado IP67.