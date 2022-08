LG Electronics ha annunciato del TV OLED più grande al mondo, LG OLED evo Gallery Edition, modello 97G2, le cui date di lancio sui principali mercati saranno rese note nelle prossime settimane. Il modello 97G2 ha uno schermo OLED da 97 pollici, il primo così grande nella sua categoria. L’introduzione del formato da 97” completa la gamma dei TV OLED LG del 2022, che già annovera i tagli da 42”, 48”, 55”, 65”, 77”, 83” e 88”. I TV OLED sono dotati di pixel auto-illuminanti che si accendono e spengono singolarmente per una riproduzione dei nerin più accurata, una resa naturale dei colori e un contrasto profondo. Priva di retroilluminazione, la tecnologia OLED rende anche possibile la realizzazione di design flessibili e arrotolabili.

Il TV LG OLED evo 97G2 sarà presentato in occasione di IFA 2022 come parte della gamma di TV premium che vede crescere il numero di schermi di grandi e grandissime dimensioni. Inoltre, la fiera di Berlino sarà l’occasione per mostrare tutte le tecnologie di visione sviluppate da LG grazie ai modelli delle collezioni OLED, Micro LED e QNED presenti nello stand. Il TV LG OLED evo 97G2 sfrutta la tecnologia LG OLED evo, e ha il processore per l’IA, α9 Gen5, che è parte determinante grazie agli algoritmi di immagine che assicurano una resa realistica. Il design è appositamente studiato per essere appeso a filo muro grazie alla staffa inclusa.

Secondo i risultati di una recente ricerca di mercato, in Europa i TV OLED rappresenteranno il 55% dei TV premium nel 2022, crescendo fino al 66% nel 2023. Lo stesso report stima che, nel 2022, le vendite globali di TV sopra i 70” raggiungeranno circa 14,9 milioni di unità per poi arrivare a 17,1 milioni di unità l’anno prossimo. In occasione di IFA 2022, LG presenterà anche la propria proposta di TV 8K: infatti, alla Fiera ci saranno il TV LG Signature OLED 8K da 88” (modello 88Z2) e il TV QNED da 86” (modello 86QNED99).

Dotato di oltre 33 milioni di pixel OLED auto-illuminanti, il modello 88Z2 garantisce immagini dettagliate, neri profondi, contrasto intenso e colori fedeli in un ampio angolo di visione. Inoltre, il TV 8K 86QNED99 sfrutta le tecnologie Quantum Dot NanoCell e Precision Dimming di LG per offrire immagini brillanti e nitide su uno schermo da 86”. In mostra a Berlino ci sarà anche LG Micro LED 136’’ (3840 x 2160 pixel), la soluzione di entertainment che combina pixel auto-illuminanti micrometrici e una struttura modulare.