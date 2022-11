LG a Milan Games Week con il team Exeed e i display pieghevoli

LG ha annunciato la propria partecipazione a Milan Games Week in programma dal 25 al 27 novembre con uno stand in partnership con Exeed, organizzazione che opera nel settore Esports, esponendo per la prima volta in Italia il nuovo display TV LG OLED Flex, studiato e ideato per ampliare le possibilità dei videogiocatori grazie a un livello di personalizzazione unico che nasce dalla flessibilità del pannello. Uno schermo, quindi, che può passare da piatto a una curvatura di fino a 900R, che consente un gaming totalmente immersivo. Il form factor di LG OLED Flex è reso possibile dallo schermo con tecnologia con pixel autoilluminanti combinato con un meccanismo motorizzato per flettere lo schermo con un tocco sul telecomando. L’utente può scegliere l’ampiezza di curvatura preferita fra 20 gradi differenti, in modo da trovare la posizione più congeniale al tipo di gioco a cui sta giocando. LG OLED Flex è basato sulla tecnologia OLED evo, offrendo la stessa qualità delle immagini e le stesse prestazioni dei pannelli OLED LG di fascia alta. Lo spazio LG a Milan Games Week avrà un’area meet & greet per incontrare i pro-player e content creator più gettonati del team Exeed come Hollywood285, Rekins, RiberaRibell, SniperPigna e ReUltras, oltre che uno shop per acquistare il merchandise Exeed. LG OLED Flex e il modello LG OLED evo C2 da 42’’ saranno anche protagonisti di una zona dove si potranno sfidare i campioni di Exeed in FIFA 23.