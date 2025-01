Lezioni settimanali di italiano con il professore

Tony Effe si sta preparando per il festival di Sanremo seguendo lezioni di italiano con un professore. Si dedica all’analisi di testi e poesie, tra cui quelle di Umberto Saba, con l’obiettivo di migliorare artisticamente e personalmente. Durante le lezioni ha trovato un collegamento tra una poesia di Saba e la sua canzone “Damme ‘na mano”, dedicata a Roma. Ha condiviso anche i ricordi della sua infanzia, sottolineando l’importanza della nonna nella sua vita, che lo ha cresciuto e accudito, accogliendo anche i suoi amici senza giudizio.

Tony ha parlato della sua infanzia a Illica, una frazione di Accumoli, dove è legato ai ricordi delle estati trascorse con i cugini e gli zii, e che visita spesso nonostante il terremoto del 2016 abbia distrutto il paese. Inoltre, ha affrontato le polemiche emerse durante Capodanno, in particolare quelle riguardanti accuse di diffusione di messaggi di odio di genere. Ha espresso come queste accuse lo abbiano ferito profondamente, chiarendo che il rap è un linguaggio che racconta esperienze e osservazioni. Ha usato un esempio provocatorio, paragonando il suo ruolo a quello di Stephen King.

Nonostante il supporto di colleghi come Jovanotti, Vasco Rossi ed Emma, Tony ha vissuto momenti di grande stress, piangendo durante un trasloco per la pressione delle accuse. La madre lo ha confortato definendolo “un ragazzo perbene”, aiutandolo a trovare forza in un momento difficile.