Lezioni gratuite di nuoto a Casale Monferrato per bambini

La Città di Casale Monferrato offre una splendida opportunità per i bambini che frequentano la seconda elementare: il programma “Nuoto in cartella”. Questa iniziativa è aperta a tutti i bambini residenti e non nel comune e consente di partecipare gratuitamente a lezioni di nuoto presso la piscina comunale.

I bambini interessati possono confermare la loro adesione recandosi direttamente alla piscina, a partire dal 3 novembre, per usufruire di 11 lezioni nel periodo che va fino al 31 gennaio dell’anno successivo. Le lezioni si svolgeranno nei turni pomeridiani dal lunedì al venerdì a partire dalle ore 16:30. In alternativa, ci sono anche tre turni mattutini del sabato, con inizio alle 9:45.

Il Vice Sindaco, Luca Novelli, ha dichiarato che l’iniziativa rappresenta un’importante opportunità per la crescita dei bambini e un sostegno per le famiglie. “Lo sport come occasione di crescita e solidarietà” è il principio che guida questo progetto, che mira a unire educazione, salute e benessere nella comunità.

Per ulteriori informazioni, i cittadini possono contattare l’Ufficio Sport della Città di Casale Monferrato al numero 0142.444268, oppure Monferrato Active ai numeri 0142.1950784 e 3515850952.