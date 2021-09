Ritorno al futuro”, come un film di culto. “Memoria del futuro”, come un libro famoso della psicoanalisi. Il raccolto che ci attende, se ortiche o girasoli, probabilmente tutt’e due, dipende da come abbiamo seminato il campo. Le sfide del futuro sono sempre sfide del passato.

La prima è la complessità, e solo l’idea di accennarne in una pagina mette i brividi. Sceglierò alcune parole attorno a cui tentare piccole circumnavigazioni poco onniscienti (per comodità saranno in grassetto).

Più che come Argonauti, eroi mitologici naviganti in terre ostili, dobbiamo pensarci come un’immensa squadra al lavoro per un futuro vivibile. Fondamentale che ciascuno faccia il proprio mestiere, in troppi dicono la loro su cose che non sanno né praticano, ripetendo slogan antiscientifici e pseudolibertari incubati nelle litanie paranoidi delle echo-chambers.

Per deformazione professionale guardo le cose dal punto di vista del funzionamento mentale e penso che la vera sfida sia imparare a gestire i conflitti, capirne l’origine e le componenti: dentro e fuori di sé. Una negoziazione efficace produce decisioni sagge, come quella di rendere obbligatorio il vaccino, la prima fondamentale tappa.

Ma fondamentale è anche la domanda pragmatica sollevata da Boeri e Perotti su questo giornale: obbligo assoluto (urbi et orbi, sopra i 12 anni con ovvia dispensa per ragioni mediche) o, ben più ragionevolmente, relativo (in base al ruolo professionale e sociale)? Quello con le diverse e diversificabili anime no-vax (ideologici, seguaci, spaventati, sfiduciati, complottisti) è un appuntamento col “dopo” che è già iniziato. Segnerà il dibattito politico e il clima sociale. Sviluppando quanto ho scritto giorni fa sulla centralità dell’ascolto: “Regole obbligatorie e dialogo quando possibile, ma il più possibile”.

Ogni fonte attendibile dice che dobbiamo prepararci a un futuro di convivenze virali e dunque, per citare l’impeccabile Quammen, non possiamo permetterci di “non essere pronti”. Il passaggio vaccinale è cruciale perché consente di essere più protetti, psicologicamente e fisicamente, anche dalle varianti. La serenità del domani dipende dai programmi di vaccinazione. Questo consentirà la ripresa graduale della nostra mobilità. Solo grazie ai vaccini, alle mascherine al chiuso e ai Green Pass potrà mantenersi il ritorno di vita che stiamo riassaporando nei posti di lavoro, scuole, teatri e cinema.

Come scrive Ed Yong, premio Pulitzer per i suoi articoli sulla pandemia, “le misure di sicurezza potrebbero diventare una componente normale della nostra vita come le cinture di sicurezza”. Solo allora, quando saremo vaccinati (doppia dose e richiami), potremo dire con cognizione di causa l’eresia che molti hanno colpevolmente pronunciato anzitempo: “È un’influenza come un’altra”.

La negoziazione (politica e personale) implica la capacità di uscire dal dilemma prima/dopo perché la trasformazione vera è quando il dopo è in equilibrio col prima nella consapevolezza che il prima è passato. C’è uno stato psichico che la psicoanalisi definisce “posizione depressiva”: parola mesta ma in questo caso feconda perché consapevole di incertezze, fragilità, perdite e fiduciosa nel lavoro mentale. È il superamento di una posizione chiamata invece “schizoparanoide”: categorica, proiettiva e persecutoria. Possiamo lasciar posto alla nostalgia, non alla paranoia. Un’altra sfida è dunque imparare a convivere con l’incertezza, cosa che richiede un dialogo intimo tra realismo e immaginazione.

Sorella maggiore della complessità è la multifattorialità, il sistema di fattori in gioco. Un’altra sfida è dunque diventare più consapevoli delle conseguenze dei nostri comportamenti sull’equilibrio ecosistemico. Ciò richiede un pensiero democratico, lontanissimo da quelle esternazioni che antepongono la seduzione dell’elettorato alla sua sicurezza. Come dimenticare le parole di Trump, Bolsonaro, Johnson all’inizio della pandemia? Tutti hanno fatto errori, ma la tracotanza li ha resi diabolici.

La frase che dà voce alla memoria del futuro deve affiancare le parole ecologia e politica: regolazione della compatibilità tra ambiente umano e non umano, gestione (non solo emergenziale) della salute, rilancio della medicina sul territorio, finanziamento della ricerca scientifica, sviluppo dei servizi sociali. Non è retorico aggiungere, vicino alla parola salute, la parola giustizia, perché basta guardare la mappa del mondo colorata secondo il numero di abitanti vaccinati per sentirsi a disagio.

Parlare del futuro significa imparare dagli errori, ma anche cogliere le opportunità delle soluzioni impreviste. Dal momento che molte rimarranno, meglio si tratti di scelte assimilabili e non imposizioni. Parlo ad esempio di ciò che va salvato della comunicazione a distanza (lo dice uno che non perde occasione per sottolineare che siamo un corpo sociale, nel mio caso un corpo docente, e include corpo tra le parole del domani) e, quando praticabile, dello smart working.

Un’altra sfida che ci attende, e qui mi rivolgo al mondo dell’informazione, è cogliere l’occasione per sviluppare un’informazione scientifica documentata, non episodica, non folcloristica: pensata in soccorso dei tanti in preda a credenze magiche o irrazionali, ma anche per arginare le derive di una scienza priva di narrazioni e di una medicina refrattaria all’ascolto.

Il coronavirus ha messo una lente d’ingrandimento su di noi e la nostra società. Consapevoli che l’umanità è un “legno storto”, non voltiamo lo sguardo e assumiamoci le nostre responsabilità, l’ultima ma la più importante delle mie parole in grassetto.