Spettacolo

Lexus e Venezia: emozioni e innovazione sul red carpet

Da StraNotizie
Lexus e la Mostra del Cinema di Venezia condividono una lunga collaborazione che si rinnova ogni anno, unendo il mondo della cinematografia a valori comuni di innovazione e stile. Quest’anno, il festival si è aperto con il film “La Grazia” di Paolo Sorrentino, mentre Lexus ha presentato in anteprima la nuova Lexus ES Full Electric, un modello che combina eleganza e tecnologia all’avanguardia.

Dal 2017, Lexus è sponsor e auto ufficiale della Mostra, portando nel mondo del cinema un tocco di lusso e all’avanguardia. Non è la prima volta che Lexus entrano nel panorama cinematografico; il marchio ha già fatto la sua apparizione in film come “Minority Report” e “Valerian e la città dei mille pianeti”. Da quest’anno, Miriam Leone è brand ambassador di Lexus, e la casa automobilistica accompagnerà celebrities e registi fino al red carpet.

La Lexus ES Full Electric, che debutterà a Venezia, è la berlina iconica di ottava generazione, ora disponibile in versione elettrica, portando a un nuovo livello comfort e silenziosità. Il modello introduce importanti innovazioni in termini di connettività e sicurezza, con un design elegante e minimalista. È il primo modello dotato della piattaforma software Arene, che permette aggiornamenti e personalizzazioni in tempo reale.

Inoltre, Lexus si impegna a promuovere la creatività nel mondo del cinema con il Lexus Visionary Award, assegnato durante il Reply AI Film Festival. La giuria, guidata dal regista Gabriele Muccino, selezionerà i cortometraggi più innovativi, riflettendo l’impegno di Lexus verso un futuro sostenibile e creativo nel settore cinematografico.

