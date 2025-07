Lexroom.ai rivoluziona il diritto penale con AI avanzata

In un contesto in cui la digitalizzazione avanza a passo lento, il settore legale sta per essere rivoluzionato dall’innovazione tecnologica. Lexroom.ai ha introdotto il primo modulo di diritto penale potenziato da intelligenza artificiale generativa, sviluppato in collaborazione con lo studio Baccaredda Boy. Questa piattaforma offre un accesso centralizzato e immediato alle fonti giuridiche principali, segnando una fase innovativa nel panorama legale.

Il diritto penale, nonostante la sua complessità e struttura, si trova ancora ancorato a pratiche obsolete. Secondo il Censis, un avvocato giovane spende quasi il 40% del suo tempo in ricerche documentali, suggerendo un’ampia possibilità di automazione. Tuttavia, solo l’8,1% degli avvocati considera l’AI come una potenziale minaccia, con il 72,3% che non la utilizza ancora e il 17% che si rifiuta di adottarla in futuro. Lexroom.ai intende abbattere queste barriere, offrendo uno strumento intuitivo ed efficace.

Il nuovo modulo risponde a necessità pratiche reali, mirando a ridurre il tempo di ricerca giuridica fino a dieci ore a settimana, grazie a un approccio progettato in sinergia con esperti del settore. Andrea Lonza, CTO di Lexroom.ai, sottolinea come la nuova architettura combina un motore di ricerca giuridico con capacità di contestualizzazione avanzata, permettendo un’analisi più penetrante delle informazioni legali.

Questo strumento mira a supportare ogni fase dell’attività legale, aumentando l’efficienza operativa e garantendo l’affidabilità delle informazioni. Con questa innovazione, Lexroom.ai si posiziona come pioniere nella trasformazione digitale del diritto penale in Italia.