Lexar presenta una nuova linea di prodotti in Italia

Lexar, leader globale nelle soluzioni di archiviazione, ha recentemente lanciato in Italia una nuova gamma di prodotti, tra cui SSD, schede di memoria e DRAM. La presentazione è avvenuta a Milano, con il Corporate Sales Director Matteo Conti che ha evidenziato l’importanza della fotografia e delle soluzioni Lexar, rivolte a fotoamatori e professionisti, inclusi gli utenti di smartphone.

Fondata nel 1996, Lexar ha visto una crescita esponenziale in Europa, registrando un aumento del 159% nel 2023 e una crescita del 100% nelle vendite nel primo semestre del 2024. Questa espansione ha coinvolto più di 20 paesi, evidenziando il successo dei suoi prodotti nei mercati chiave, tra cui Italia, Francia e Germania.

Tra i nuovi prodotti, Lexar ha introdotto SSD innovative progettate per migliorare l’esperienza degli utenti di iPhone e dei creatori di contenuti, concentrandosi sulla registrazione video e sulla fotografia. Il Lexar Professional Go Portable SSD, disponibile in versioni da 1TB e 2TB, è ideale per la registrazione video mobile, offrendo velocità di lettura fino a 1050MB/s e scrittura di 1000MB/s, ottimale per video in 4K.

Inoltre, Lexar ha presentato schede di memoria all’avanguardia per fotogiornalisti e videomaker, tra cui la Lexar Professional DIAMOND CFexpress 4.0 Type B, premiata al “TIPA WORLD AWARD 2024”, che offre velocità di lettura fino a 3700MB/s. Questa scheda è progettata per registrare video in RAW 8K senza interruzioni. La serie Lexar Professional Workflow, riconosciuta con il premio Red Dot 2024, introduce soluzioni di lavoro ottimizzate per migliorare l’efficienza.

Lexar ha anche lanciato il Lexar Professional ARMOR 700, un SSD esterno robusto che resiste a condizioni difficili, e gli SSD SL500, compatti e veloci. Questi ultimi offrono un’opzione “Magnetic” dotata di un cavo Type-C, perfetta per il montaggio sicuro su dispositivi come l’iPhone.

Infine, Lexar ha presentato il nuovo fotogramma digitale pexar, una cornice WiFi 2K che permette di condividere immagini con facilità, rappresentando un’ottima idea regalo. Tutti i prodotti Lexar sono distribuiti in Italia da Nital.