Lexar Micro SD 128 GB, Scheda Micro SD fino a 100 MB/sec(R), Scheda di Memoria microSDXC con Adattatore SD, A1, U3, C10, V30, Micro SD Card

Dal marchio

LIVE FOR THE MEMORY

Lexar è il primo marchio a creare lo standard per la velocità di lettura e scrittura su schede CF.

Lexar Chiavetta USB

MicroSD & Lettore di MicroSD

Lexar Scheda SD & MicroSD

1. Come è nata e si è sviluppata Lexar?

Lexar è il primo marchio a creare lo standard per la velocità di lettura e scrittura su schede CF. Nell’agosto 2017, Lexar è stata acquisita da Longsys, una società specializzata in prodotti di archiviazione e servizi di ricerca e sviluppo per il mercato.

2. Cosa rende Lexar professionale nel settore dello storage?

Lexar produce schede di memoria di immagine di fascia alta negli ultimi 23 anni. Sin dalla sua fondazione, Lexar ha lavorato diligentemente per portare un valore senza precedenti ai nostri clienti.

3. In che modo lexar ha mantenuto l’alta qualità?

Presso i Lexar Quality Labs, tutte le schede di memoria, i lettori di schede e le unità flash USB Lexar vengono sottoposti a test approfonditi per garantire prestazioni, qualità, compatibilità e affidabilità.

4. Perché la capacità effettiva disponibile è diversa?

A causa dei diversi algoritmi di capacità e della capacità parziale vengono utilizzati per i file di sistema, la gestione e l’ottimizzazione delle prestazioni, quindi la capacità effettiva disponibile potrebbe essere inferiore alla capacità di identificazione.

Alta Velocità di Trasporto: Con velocità di lettura fino a 100MB/s, e di scrittura fina a 30MB/s, Queste Lexar schede micro sd hanno valutazione di classe U3, V30 e per le prestazioni ad alta velocità, consente di trasferire senza problemi foto di alta qualità e video 4K UHD. Formato exFAT.

Ampiamente Applicazione: Lexar Scheda di Memoria è alta compatibilità per diversi tipi di dispositivi, tra cui smartphone, tablet, droni, tablet android, tablet pc, action cameras, dslr e videocamera Full HD.

Costruito per Durare Affidabilità: Lexar Schede microSDXC ti garantiscono le prestazioni che ti servono per registrare e salvare i tuoi preziosi dati in una grande varietà di elementi. Le schede SD Lexar Professional micro SD sono e resistenti a temperature estreme, urti, vibrazioni e raggi X.

Carica le app più velocemente grazie alla classe di prestazioni A1. Per le app, le prestazioni A1 (App 1) sono 1500 IOPS in lettura continua, 500 IOPS in scrittura, il che aiuta non solo a funzionare più velocemente, ma anche a risparmiare la memoria di archiviazione di smartphone o tablet.

La Lexar Schede microSD è coperta da una garanzia di 10 anni. Tutti i progetti dei prodotti Lexar vengono sottoposti a test approfonditi nei Lexar Quality Labs, strutture con oltre 1.100 dispositivi digitali, per garantire prestazioni, qualità, compatibilità e affidabilità.

17,99 €