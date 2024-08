Lexar 128 GB Micro SD fino a 100 MB/sec(R), scheda di memoria microSDXC con adattatore A1, U3, C10, V30, scheda SD

14,99€

Lexar Microsd Series Aggiungi al carrello Aggiungi al carrello Aggiungi al carrello Aggiungi al carrello Aggiungi al carrello Aggiungi al carrello Recensioni dei clienti 4,7 su 5 stelle 12.274 4,7 su 5 stelle 606 4,7 su 5 stelle 831 4,7 su 5 stelle 49 4,7 su 5 stelle 12.274 4,7 su 5 stelle 12.274 4,7 su 5 stelle 12.274 Prezzo € 14,99 € 14,99 € 19,99 € 19,99 € 18,04 € 18,04 € 149,99 € 149,99 € 27,99 € 27,99 € 36,99 € 36,99 € 59,99 € 59,99 Interfaccia UHS-I UHS-I UHS-I / UHS-I UHS-I UHS-I Leggi Velocità Fino a 100 MB/sec Fino a 205 MB/sec Fino a 160 MB/sec Fino a 2000 MB/sec Fino a 100 MB/sec Fino a 100 MB/sec Fino a 100 MB/sec Velocità di scrittura Fino a 30 MB/sec Fino a 150 MB/sec Fino a 90 MB/sec Fino a 1800 MB/sec Fino a 30 MB/sec Fino a 30 MB/sec Fino a 30 MB/sec Classe di velocità V30 C10 U3 V30 C10 U3 V30 C10 U3 / V30 C10 U3 V30 C10 U3 V30 C10 U3 Prestazioni dell’app A1 A2 A2 / A1 A1 A1 Qualità video 4K UHD 4K UHD 4K UHD / 4K UHD 4K UHD 4K UHD

Trasporto ad alta velocità: con velocità di lettura fino a 100 MB/s e velocità di scrittura fino a 30 MB/s, queste schede micro SD Lexar sono classificate U3, V30 per prestazioni ad alta velocità, consentendo di trasferire senza problemi foto di alta qualità e video 4K UHD. Formato exFAT.

Ampia applicazione: la scheda di memoria Lexar è altamente compatibile con diversi tipi di dispositivi, tra cui smartphone, tablet, droni, tablet Android, tablet PC, action cam, DSLR e videocamere Full HD.

Costruito per durare Affidabilità: le schede microSDXC Lexar ti offrono le prestazioni di cui hai bisogno per registrare e salvare i tuoi preziosi dati in una varietà di ambienti. Le schede microSD Lexar Professional sono resistenti a temperature estreme, urti, vibrazioni e raggi X.

Carica le app più velocemente con la classe di prestazioni A1. Per le app, la prestazione A1 (App 1) è di 1500 IOPS in lettura continua, 500 IOPS in scrittura, il che non solo aiuta a funzionare più velocemente, ma salva anche la memoria di archiviazione del tuo smartphone o tablet.

Le schede microSD Lexar sono coperte da una garanzia di 10 anni. Tutti i design dei prodotti Lexar vengono sottoposti a test approfonditi nei Lexar Quality Labs, strutture con oltre 1.100 dispositivi digitali, per garantire prestazioni, qualità, compatibilità e affidabilità.