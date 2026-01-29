Lexa Gates e la performance Usa

Nel panorama dell’arte contemporanea, il confine tra ispirazione e appropriazione è molto sottile. Recentemente, la rapper Lexa Gates e l’artista performativa Miles Greenberg sono state coinvolte in una polemica a causa di una performance di Gates che ha mostrato somiglianze con un’opera di Greenberg.

Lexa Gates ha messo in scena “The Wheel” nella galleria di Jeffrey Deitch, camminando per dieci ore consecutive all’interno di una grande ruota rotante mentre il suo nuovo album veniva riprodotto in loop. La performance ha avuto un impatto potente sul pubblico e sui media, con il corpo di Gates che resisteva e non si fermava, simboleggiando la sofferenza come prova di autenticità.

Tuttavia, la performance ha anche sollevato confronti con l’opera di Miles Greenberg, in particolare con “Oysterknife”, in cui l’artista ha camminato per 24 ore su un nastro trasportatore, spingendo il proprio corpo fino al collasso fisico. Greenberg ha definito la sua opera come una “lettera d’amore ai pionieri neri della resistenza”, citando figure come Senga Nengudi, Pope.L e David Hammons.

La galleria di Jeffrey Deitch ha preso le distanze dalla performance di Gates, ammettendo di non aver rispettato l’integrità del lavoro di Greenberg. La questione solleva una tensione più ampia sull’uso del linguaggio dell’arte contemporanea senza riconoscere la sua storia e il suo peso storico. Miles Greenberg ha reagito con misura, accettando le scuse della galleria e invitando Gates a provare la versione originale di 24 ore della sua performance. Il caso Gates-Greenberg mette in luce la necessità di riconoscere e rispettare la storia e il significato delle opere d’arte contemporanee.