L’ex vincitore di MasterChef apre un nuovo ristorante… a Milano!

Valerio Braschi, vincitore di MasterChef Italia 6, aprirà un nuovo locale a Milano: sembra che la location sia mozzafiato.

In un mondo culinario in continua evoluzione, dove la novità e l’innovazione rappresentano gli ingredienti chiave per il successo, la scena gastronomica di Milano si appresta a vivere un nuovo capitolo. Valerio Braschi, noto per essersi aggiudicato il titolo nella versione 2017 di Masterchef, dopo una breve ma intensa esperienza al comando del ristorante Vibe, situato in una zona semicentrale della metropoli lombarda, si prepara a salutare il locale che, nonostante gli inizi promettenti, ha cominciato a perdere slancio, prevedendo la chiusura nel novembre prossimo.

Ma il giovane chef non si ferma, e annuncia una nuova apertura…al Duomo!

L’annuncio di Valerio Braschi

Ha pubblicato un breve video su Instagram per mettere all’erta tutti i suoi follower: “Perdonate la mia assenza dai social, ma ho deciso di prendere un po di tempo per me stesso, prima di iniziare una nuova grandissima avventura. Mai avrei creduto di poter arrivare qui. Ringrazio tutte le persone che hanno creduto in me e che ogni giorno mi sostengono. A breve vi sveleró una notizia incredibile. Il duro lavoro, l’impegno, il sudore e la costanza portano sempre a grandi risultati!”.

Ha poi dato un “indizio” facendo vedere piazza Duomo… e pochi giorni dopo è arrivata la conferma!

Un nuovo inizio in piazza Duomo

Il giovane chef romagnolo si trasferirà nel cuore pulsante di Milano, in piazza Duomo, dove prenderà le redini di un nuovo ristorante situato nel prestigioso contesto del numero 21. Lì, affiancherà le proprie creazioni culinarie a quelle di altri rinomati chef, in uno spazio che già ospita eccellenze della cucina e dell’ospitalità. Questa transizione non è solo un cambio di location, ma simboleggia anche un’escalation per Braschi in termini di visibilità e prestigio, proiettandolo in uno degli indirizzi più emblematici della città.

Duomo di Milano

Un talento che non smette di stupire

L’ascesa di Braschi nel panorama gastronomico italiano non si ferma qui. Già notato per le sue partecipazioni audaci e talvolta provocatorie a Masterchef, il giovane chef ha continuato a far parlare di sé, prima con il suo lavoro a Roma e poi con l’avventura di Vibe a Milano. La sua propensione a sperimentare e a osare, spesso al limite dello scandalo, ha dimostrato che il suo talento va oltre la mera preparazione di piatti, coinvolgendo un’attitudine a pensare la cucina in modo nuovo e sorprendente.

Ora, con questa nuova sfida in piazza Duomo, Valerio Braschi ha l’occasione di riconfermarsi come uno dei nomi più interessanti della nuova generazione di chef italiani. In attesa di scoprire come interpreterà il suo ruolo in questo nuovo contesto e quali sorprese culinarie riserverà al suo pubblico, una cosa è certa: il dialogo tra innovazione e tradizione, che caratterizza da sempre il suo approccio, continuerà a essere un elemento distintivo del suo percorso, ora arricchito da questa prestigiosa nuova avventura nel cuore di Milano.