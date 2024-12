L’ex tronista Manuela svela Michele: “Cosa ha fatto con me”

Michele Longobardi ha violato il regolamento di Uomini e Donne, sbugiardato dalle corteggiatrici durante la registrazione di ieri. Le voci indicano che la redazione potrebbe decidere di interrompere il suo percorso nel programma. Manuela Carriero, ex tronista e corteggiata da Michele un anno fa, ha commentato la situazione dicendo che il ritorno di Longobardi era atteso e non sorprendente. Durante il suo trono, Manuela aveva già avuto la sensazione che lui volesse prendere il suo posto, ma non ha mai pretese di avere sempre ragione, per cui gli ha dato un’opportunità.

Oggi, Manuela ha rivelato alcuni episodi che riguardano Michele, confessando a Lorenzo Pugnaloni di Lollo Magazine che Longobardi inviava messaggi tramite amici comuni a Napoli, chiedendo loro di riferirle i suoi pensieri. Manuela ha condiviso che si è opposta a qualsiasi comunicazione indiretta: “Dissi alla mia amica di non azzardarsi a fare da tramite per nessun tipo di comunicazione e ho chiuso lì la situazione.” Ha inoltre sottolineato di aver informato la redazione riguardo a questi comportamenti.

Manuela ha insinuato che Michele cercasse di mantenere il contatto con diverse ragazze per cercare di “allungare il brodo”. Nonostante il rispetto che ha per il programma e la sua produzione, ha evidenziato come i principi debbano valere per tutti, sottolineando che Michele ha infranto le regole. Ha affermato di avergli dato un beneficio del dubbio, ma si è resa conto di non essersi sbagliata riguardo alla sua integrità: “Non è una persona vera e onesta.”

In conclusione, la situazione di Michele Longobardi sembra destare molte controversie, con Manuela Carriero che ha sollevato dubbi sul suo comportamento, accusandolo di mancanza di trasparenza e di rispetto nei confronti del programma e delle persone coinvolte. L’argomento è diventato oggetto di discussione e curiosità tra i fan di Uomini e Donne.