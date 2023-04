L’ex Suor Cristina in bikini a L’Isola dei Famosi? Ecco che costume indosserà

C’è chi si è posto il problema e chi mente, Cristina Scuccia – per tutti l’ex Suor Cristina della tv – indosserà il bikini a L’Isola dei Famosi? Questa domanda le è stata posta anche a lei dal Corriere della Sera e la risposta è stata: no.

“Non ho accettato di partecipare subito, ci ho messo molto tempo, avevo paura. Ma quando mi è successo di fermarmi alla paura, mentre attraversavo il mio momento di buio, ho capito che non mi portava da nessuna parte. Se ti metti in gioco, invece, scopri cose nuove, di cui non ti credevi capace”.

Nonostante le titubanze, Cristina Scuccia è abituata agli show televisivi: ha partecipato a The Voice Of Italy ed a Ballando con le Stelle.

“Vengo da una vita diversa e avevo molti dubbi. Poi mia madre mi ha aiutata, ricordandomi che potrei essere in ogni contesto, ma io rimango sempre io, con i miei valori. Anche le suore dicevano: non bisogna fare ma essere“.

L’ex Suor Cristina: “A L’Isola dei Famosi non conto di innamorarmi”

Dopo aver confessato di non cercare l’amore in Honduras, l’ex Suor Cristina ha aggiunto:

“Con questa esperienza vorrei che mi si vedesse umana. Come Suor Cristina venivo percepita un po’ distante: ora vorrei scoprissero una persona. C’è chi mi giudica senza sapere, ma vengo da un percorso di dolore. L’ingresso in istituto religioso era stato naturale, l’uscita, invece, devastante. Non convincerò tutti, ma sarò me stessa. Se tramite la mia storia anche una sola persona troverà il coraggio per cambiare la sua vita, ne sarà valsa la pena“.

Il no al bikini

“Non indosserò il bikini, sarà una versione del costume rivisitata. Il bikini non mi metteva a mio agio: voglio rispettare i miei tempi e anche quelli di chi mi ha conosciuta in un modo diverso. Io ho metabolizzato il mio cambiamento: arriva dopo un percorso di anni. Ma non tutti si sono abituati, potrebbero pensare che sia impazzita. Non volevo urtare le sensibilità. Ho deciso di indossare dei pantaloncini principalmente perché non mi sentivo pronta io“.

Lei sicuramente è uno dei personaggi che maggiormente catalizzerà l’attenzione del pubblico.