L’ex moglie di Marco Bellavia dice la sua sul ritiro

Elena Travaglia è l’ex moglie di Marco Bellavia e proprio oggi, in occasione del suo ritiro al Grande Fratello Vip, ha pubblicato una storia.

“Sto leggendo tante cose, troppe. Ricordate che dietro tutto ciò c’è mio figlio, un ragazzino di 15 anni. Marco è una brava persona forse troppo sensibile e ha chiesto aiuto più volte, ma nessuno in casa l’ha aiutato. Vergogna! A me hanno insegnato di aiutare le persone in difficoltà, non di sotterrarle”.

L’ex moglie ha poi concluso:

Antonella Fiordelisi è stata infatti una delle poche (insieme a Luca Salatino) a rimanere al fianco di Marco Bellavia nonostante tutto il gruppo lo avesse isolato.

Queste le sue parole quando le è stato comunicato del ritiro del conduttore.

“Per me è opportuno chiedere scusa a marco per le cose dette. Avete detto che recitava. Io ho visto delle scene brutte e non nascondiamoci. Tu Gegia hai detto che doveva andarsene e questo è brutto. Avete avuto delle reazioni non belle. Io mi invento tutto? Dovete vergognarvi per quello che avete detto. Uno che recita non se ne va così, è un ragazzo che non sta bene. Aveva la pressione di tutti che l’avete attaccato“.