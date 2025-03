L’ex ministro cambia vita: nuovo corrispondente a Parigi

L’ex ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, tornerà al giornalismo attivo come corrispondente della Rai da Parigi a partire dal 1° aprile 2025. Questa nomina segna il suo rientro nell’ambito professionale dopo aver ricoperto importanti ruoli nella Rai, inclusi quelli di direttore del TG2 e vicedirettore del TG1. Sangiuliano ha iniziato la sua carriera in Rai negli anni ’90 come redattore e ha successivamente occupato posizioni di rilievo, come caporedattore della redazione economica, fino a diventare direttore del TG2 nel 2018, mantendolo fino al 2022.

Il suo nuovo ruolo a Parigi non sarà limitato solo alla copertura dei telegiornali nazionali, ma includerà anche la responsabilità della sede parigina, fondamentale per la copertura di eventi internazionali. Sangiuliano ha dalla sua un’ampia esperienza nel trattare questioni di rilevanza globale, avendo curato la copertura di eventi come le elezioni statunitensi e vertici europei.

La sua nomina si inserisce in un progetto di riorganizzazione delle sedi estere della Rai, che prevede cambiamenti anche a Londra, dove Nicoletta Manzione diventerà nuova corrispondente a partire dal 1° aprile, prendendo anche la direzione della sede londinese dal 1° giugno. Marco Varvello, attuale corrispondente da Londra, lascerà l’incarico per motivi anagrafici. Questa ristrutturazione mira a rinnovare e potenziare le attività giornalistiche della Rai all’estero, con Sangiuliano che torna a ricoprire un ruolo di spicco nella televisione pubblica italiana.