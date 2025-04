L’ex marito scomparso e il fratello celebre

Nathalie Guetta, attrice nota per il suo ruolo di Natalina nella serie “Don Matteo”, ha vissuto una vita privata segnata da eventi difficili. Originaria di Parigi, è arrivata a Napoli all’età di 16 anni e ha avviato la sua carriera nel mondo dello spettacolo, partecipando a programmi e film. Dopo un breve primo matrimonio, nel 2007 si è sposata con Yudiel Sanchez a Cuba. Tuttavia, anche questa unione è durata solo cinque anni e l’attrice ha rivelato di aver sofferto molto per la separazione. In un’intervista, ha espresso il suo rimpianto principale di non aver avuto figli, dichiarando: “Non avrò mai nipoti”. Ha aggiunto che, nonostante i suoi tentativi di concepire, la sua intensa concentrazione sull’obiettivo le ha impedito di rimanere incinta.

Stasera, durante la trasmissione “Belve” su Rai 2, Guetta parlerà della sua carriera e della sua esperienza nel ruolo accanto a Terence Hill e Raoul Bova, rivelando anche la sua frustrazione per mancanza di sex appeal. Con un tono tra il serio e il faceto, ha commentato la sua immagine in TV, esprimendo la volontà di “sperpetuizzarsi”. Nathalie condivide il cognome con due famosi familiari: il giornalista Bernard Guetta e il DJ David Guetta. Nonostante le sfide personali, l’attrice continua a essere una figura di spicco nel panorama televisivo italiano.