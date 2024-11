L’ex marito Paternostro e le polemiche sulla pensione

Carmen Di Pietro sarà ospite di “Belve” il 26 novembre 2024 per parlare della sua carriera e della sua vita personale. Reduce dall’esperienza di “Tale e Quale Show”, dove ha ottenuto l’ultimo posto, si prevede una conversazione profonda con la conduttrice Francesca Fagnani. La carriera di Carmen è stata segnata anche dal tempestoso matrimonio con il giornalista Sandro Paternostro, 42 anni più grande di lei. La coppia si sposò nel 1998 dopo cinque anni di fidanzamento, suscitando scandalo per la differenza d’età. Purtroppo, Paternostro morì nel 2000 e, da allora, Carmen è diventata protagonista di commenti sui suoi legami amorosi e sulla decisione di non risposarsi. Nel 2019, durante un’intervista, confessò di non voler risposarsi in Comune per non perdere la pensione di reversibilità, alimentando le critiche del pubblico.

Dopo la morte di Sandro, Carmen ha avuto una relazione con Giuseppe Iannoni, da cui ha avuto due figli: Alessandro e Carmelina. La sua partecipazione a “L’Isola dei Famosi” con Alessandro rivelò le dinamiche particolari tra madre e figlio, entità soggetta a critiche per la sua eccessiva apprensione. Carmen raccontò di aver addirittura fatto allontanare una potenziale fidanzata del figlio per gelosia, evidenziando la sua protezione nei confronti di Alessandro. Intanto, la figlia Carmelina ha partecipato nel 2023 a “Il Collegio”, accompagnata da Carmen, mostrando il legame famigliare tra madre e figli.

Il matrimonio con Paternostro e le scelte di vita di Carmen continuano a generare interesse e dibattiti, mentre la showgirl cerca di delineare un percorso personale e professionale lontano dai giudizi. Nonostante le difficoltà, Carmen mantiene un rapporto positivo con la sua vita sentimentale, riflettendo sulla sua esperienza passata e le relazioni attuali. La sua storia è un mix di amore, critica sociale e legami familiari profondi, aspetti che verranno sicuramente esplorati nella sua intervista a “Belve”.