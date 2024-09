L’ex marito di Maria Rosaria Boccia si dissocia e avverte Sangiuliano: le sue dichiarazioni

Nella recente vicenda che ha portato alle dimissioni del Ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, un nuovo commento proviene dall’ex marito di Maria Rosaria Boccia. In un collegamento telefonico durante il programma “4 di Sera” su Rete 4, l’ex marito ha espresso parole dure nei confronti della Boccia e del Ministro dimissionario.

L’uomo ha rivelato che non invidia Sangiuliano, affermando: “Quello che passerà non se lo può neanche immaginare,” suggerendo che la situazione sia più complessa di quanto sembri. Il suo intervento ha preso una piega ancora più personale quando, rispondendo a Paolo Del Debbio, il conduttore del programma, ha chiarito la propria esperienza matrimoniale con Maria Rosaria, etichettando il loro anno di matrimonio come “sufficiente.”

Il divorzio tra i due è attualmente in corso e gestito da avvocati, e l’ex marito ha sottolineato la sua intenzione di rimanere lontano dalla notorietà e dai riflettori. Durante l’intervista, ha ripetutamente usato il termine “signora” per riferirsi alla Boccia, evitando l’appellativo di “dottoressa,” evidenziando una certa distanza emotiva.

Poche ore dopo, Maria Rosaria Boccia ha fornito la sua versione dei fatti in un’intervista su La7, esprimendo rammarico per le dimissioni di Sangiuliano. Ha manifestato il suo dispiacere per la situazione, senza entrare nel merito delle accuse o delle dinamiche familiari.

In sintesi, l’intervento dell’ex marito di Boccia contribuisce a far emergere ulteriori dinamiche e tensioni nella questione che ha coinvolto Sangiuliano e la sua ex moglie. La situazione rimane tesa, con entrambi i protagonisti che esplicitano il loro punto di vista su un caso che ha già suscitato molte discussioni nelle ultime settimane. L’ex Ministro sta affrontando una tempesta mediatica, mentre Boccia cerca di mantenere una certa riservatezza rispetto agli eventi che l’hanno coinvolta. La questione è ancora lontana dalla risoluzione, con sviluppi che continueranno a tener vivo l’interesse pubblico e mediatico.