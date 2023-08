L’ex marito di Britney era una spia? “Informazioni in cambio di soldi”

Continua la soap opera che i media americani e inglesi stanno scrivendo sul divorzio di Britney Spears. Il Daily Mail però questa volta assicura di avere una fonte molto vicina alla famiglia Spears. Secondo il noto tabloid britannico la popstar sarebbe convinta che l’ex marito sia stato una sorta di spia del padre, Jamie (che adesso è in ospedale). Sembra che Britney pensi che Sam Asghari abbia fornito a Jamie delle informazioni che possano aver aiutato l’uomo a tenerla prigioniera della conservatorship per anni.

In effetti molti fan si sono chiesti come abbia fatto Asghari ad entrare nella vita di Britney, visto che la cantante non poteva frequentare nessuno, nemmeno i suoi migliori amici. Va detto però che tra la fine del 2020 e il 2021 Sam si è scagliato più volte contro Jamie Spears e la tutela che ha ingabbiato Britney.

“Sam would supply information to Jamie that would help to keep her locked in the conservatorship. In exchange, Sam was given access to her and her money. Britney now feels like Sam was being deceitful all along.” said DailyMail source pic.twitter.com/OqnFoiW39d

— Fan Account 📖👠 (@britneycharts) August 29, 2023