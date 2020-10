Massimiliano Morra è stato allontanato dall’Ares Film per “colpa” di Adua Del Vesco. Dopo Alberto Tarallo, lo ha confermato anche l’ex manager dell’attore, che ha parlato di problemi nati fra i due.

Come riporta DiTutto.it, l’ex manager di Morra ha confessato:

“Morra che io sappia non ha avuto alcuna relazione gay e se per questo nemmeno etero perché era completamente dedito al lavoro, e in quella Villa a Zagarolo lui sarebbe rimasto se non fossero sorte tutte quelle problematiche con Del Vesco e di conseguenza con i produttori. L’attore pensava esclusivamente a diventare una star, questo lo devo dire… stoico e determinato come pochi.

Morra con Adua ha commesso degli errori, errori però non così gravi da indurre l’attrice a metterlo contro l’Ares Film alcuni anni fa… credo che ci siano troppe bugie, troppi artifizi, troppe situazioni inventate… fiction nella fiction… ancora oggi. Ho voluto bene a Morra come ad un figlio tanto da abbonargli anche il dieci per cento sugli ultimi lavori, che tecnicamente avrei dovuto gestire con la mia agenzia”.