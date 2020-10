A distanza di tre giorni da Mila Suarez che si è scagliata contro Franceska Pepe accusandola di avere un debito nei suoi confronti, oggi – fra le pagine di Novella 2000 – anche il manager Rosario Porzio ha dichiarato che Massimiliano Morra gli deve dei soldi.

Il rapporto lavorativo fra Porzio e Morra risalirebbe ai tempi della partecipazione a Il Più bello d’Italia e sarebbe stato proprio lui, dopo aver ascoltato le velleità artistiche del suo assistito, a spingerlo verso Alberto Tarallo.

Il rapporto fra la Ares Film e Massimiliano Morra si è interrotto (pare) per colpa di Adua Del Vesco, descritta da Rosario Porzio come “una grande pettegola”.

“Adua è stata sempre la musa ispiratrice di Alberto, però nello stesso momento era una grande pettegola. Litigava spesso con Massimiliano, forse per invidia, chissà. Ma intanto fu Morra a lasciare la villa (di Tarallo, ndr), evidentemente anche di sua volontà visto che i rapporti con Tarallo e Losito non erano più così idilliaci”

Il manager contro Morra: “Mi deve dei soldi”

L’ex manager di Massimiliano Morra ha poi sbottato:

“Ho ancora un contratto con lui, e dovrei ricevere il 10% del compenso che ha ricevuto all’epoca di Ballando con le Stelle. Ma ci ho messo una pietra sopra, e del suo denaro non m’interessa più. Preferisco non vederlo. Non mi piacciono le persone che spariscono dopo essere state aiutate nei momenti difficili. Massimiliano non era nessuno, abbiamo fatto di tutto per gestire la sua immagine. Alberto Tarallo gli ha fatto guadagnare soldi e prestigio. Il suo è stato un atteggiamento ignobile, lasciatemelo dire”.