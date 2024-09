L’ex giocatore del Cagliari Andrea Capone trovato morto in hotel

Il 29 settembre 2024, Andrea Capone, ex calciatore del Cagliari, è stato trovato morto all’interno di un albergo di Cagliari, Palazzo Tirso. Aveva 43 anni e presentava una ferita alla testa, probabilmente causata da una caduta accidentale. Capone era cresciuto nel settore giovanile del Cagliari, dove aveva raggiunto la Serie A, e aveva giocato anche per squadre come Treviso e Vicenza. Era atteso per compiere 44 anni a gennaio. Le autorità stanno attualmente conducendo indagini per chiarire le cause della sua morte.

La società Cagliari Calcio ha espresso grande tristezza e sgomento per la perdita dell’ex centrocampista. In un comunicato sui social, hanno ricordato Capone come un ragazzo noto per la sua professionalità, dedizione e passione, sottolineando il legame profondo che aveva con la sua terra natale. Il club ha anche confermato che le qualità di Capone rimarranno vivide nel ricordo di tutti coloro che hanno avuto la fortuna di conoscerlo, sia all’interno che all’esterno del campo. In questo momento difficile, Cagliari Calcio si unisce al cordoglio della famiglia di Capone, evidenziando il forte dolore per la sua prematura scomparsa.