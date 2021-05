Riccardo Pozzoli e Chiara Ferragni sono stati fidanzati molti anni ed in qualche modo è grazie anche a lui se nel 2009 è nato il blog The Blonde Salad che ha dato il via all’impero Ferragni.

La storia fra loro è poi naufragata ed il loro rapporto si definitivamente chiuso quando lui avrebbe tentato di vendere parte della società di Chiara Ferragni, mentre lei era incinta di Leone.

Ecco un estratto di un vecchio articolo a riguardo:

“Per me lui non esiste più. Cancellato. Per sempre. In Chiara Ferragni Unposted viene fuori la verità”. A pochi giorni dalla nascita di Leone il personal manager della Ferragni racconta di aver scoperto che Pozzoli stava vendendo alle spalle dell’ex compagna, il 45% della società. Chiara viene tenuta all’oscuro dell’operazione: la gravidanza negli ultimi due mesi si è complicata e il suo entourage decide di aspettare il parto per comunicarle il ‘tradimento’. Lei non la prende bene. ‘ Ho capito che non conosci mai veramente nessuno’. Dice così nel documentario. Però non spiega cosa possa aver indotto Pozzoli a vendere le quote o cosa sia successo dopo.”