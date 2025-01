L’ex fidanzato famoso di Guillermo Mariotto a Verissimo: “Ci siamo amati molto”

Oggi Guillermo Mariotto è stato ospite per la prima volta a Verissimo, condotto da Silvia Toffanin, dove ha ricevuto un videomessaggio da Stefano Dominella, stilista e presidente della maison Gattinoni, nonché suo ex fidanzato. Dominella ha elogiato Mariotto per la sua creatività e sensibilità emotiva, descrivendolo come una persona sempre disponibile, ma anche soggetta a delusioni. La loro relazione, durata 16 anni, ha visto momenti di condivisione e supporto reciproco, soprattutto quando Dominella ha vissuto una forte depressione. Mariotto, ha affermato Dominella, è stato cruciale per la sua ripresa, assumendosi responsabilità nel lavoro quando lui non era presente. L’ex fidanzato ha sottolineato l’importanza della fiducia e dell’amicizia che li lega, augurando a Mariotto che il loro rapporto rimanga per sempre. Mariotto, visibilmente commosso, ha definito Stefano come parte della famiglia, esprimendo gratitudine per il loro legame.

Mariotto ha anche parlato delle sue esperienze amorose passate, ammettendo di aver amato profondamente, anche se non sempre corrisposto. Alla domanda se fosse innamorato ora, ha risposto con un riferimento a un animale domestico, descrivendo le sue relazioni passate come un modo per crescere spiritualmente. Crede che, anche se non sempre ha ricevuto amore in cambio, queste esperienze lo hanno portato a un miglioramento interiore.

In merito alla sua visione della vita, Mariotto ha chiarito di non avere attualmente un fidanzato, affermando di amare troppo Dio. Ha risposto a Selvaggia Lucarelli, la quale aveva parlato delle sue “fragilità”, precisando che in realtà si tratta di emotività e non di debolezza. Per lui, la sua emotività rappresenta una potenza e un modo di avvicinarsi alla luce, intesa come amore per il creatore. Mariotto ha confermato che la sua espressione artistica, attraverso le canzoni d’amore, è un modo per comunicare le sue emozioni e rispondere a situazioni difficili, come evidenziato dalla canzone “Un Buco Nel Cuore” di Riccardo Cocciante, che rappresenta la fragilità di cui si parlava.