Franceska Pepe è durata dentro la casa del Grande Fratello Vip poco più di due settimane ed una volta uscita ha attirato contro di sé numerosi personaggi.

In primis Vittorio Sgarbi (che l’ha accusata di aver mentito in merito al loro presunto flirt), poi Mila Suarez (che l’ha descritta come una “scroccona che le deve dei soldi“) ed infine anche il suo ex fidanzato, tale Gianluigi Tumoletti, che via Nuovo Tv ha sbottato:

“Mi ha chiesto di sparire perché so tante cose di lei e non vuole che io parli. Mi ha offerto 300 euro per stare zitto”.

Considerando che ha parlato con Riccardo Signoretti, credo che i 300 euro siano stati rifiutati da Tumoletti.

Che segreti saranno?

Gianluigi Tumoletti non è l’unico ex fidanzato di Franceska Pepe. L’ex gieffina è stata anche con un americano molto ricco, come svelato da Signorini.

“Ha vissuto a lungo a Dubai perché era fidanzata con un americano molto ricco con cui è stata più di un anno, poi lui l’ha cacciata perché lei spendeva troppo. Lei me l’ha ammesso al provino, praticamente non sapeva cosa fare e passava il suo tempo a fare shopping strisciando la carta di credito di lui”.