L’ex fidanzato di Antonella: “Si era preparata i copioni e le frasi in latino, voleva far credere di non essere stupida”

Gianluca Benincasa, ex fidanzato di Antonella Fiordelisi, è sempre stato dalla sua parte e l’ha sempre supportata. Ma quando gli è stata bloccata la partecipazione al Grande Fratello Vip in qualità di ospite è andato su tutte le furie e i segreti che prima teneva custoditi, ora li sbandiera ai quattro venti.

Gianluca Benincasa smaschera Antonella Fiordelisi e mostra le prove: “Voleva creare una ship” https://t.co/lBFiExc3lZ #GFVip — BICCY.IT (@BITCHYFit) February 4, 2023

Oggi su Instagram ha intatti pubblicato una serie di storie su Antonella Fiordelisi – senza mai citarla apertamente – in cui l’accusa di essersi studiata dei copioni prima di entrare al GFVip, comprese le frasi in latino. “Perché non parla male di me? Non ne aveva motivo. lo invece ne ho tutto il diritto“, ha esordito Gianluca Benincasa. “Dopo 15 giorni già si era dimenticata di me. Ho messaggi di promesse e di copioni che avrebbe seguito lei per andare avanti. Ovviamente tutte cose che si sarebbe imposta lei prima di entrare, comprese le frasi in latino che provavamo in barca, perché voleva far credere di non essere stupida“.

L’ex fidanzato di Antonella vuota il sacco

Il ragazzo ha poi elencato i motivi per cui secondo lui, lei non è stata rispettosa nei suoi confronti: “Si faceva toccare dappertutto, lei stessa ha messo la mano di lui lì per fargli sentire l’odore e il sapore; ci è andata a letto senza fregarsene delle promesse d’amore fatte; io mi sono stato sempre zitto e l’ho sempre difesa. Quando c’è stata la possibilità di ripulirmi dalle dicerie di cornuto e di cogli**ne affibbiatemi facendo il programma e chiudere definitivamente i rapporti con lei, mi hanno dato dello stalker“. Benincasa poi cita un video virale in cui si sente la Fiordelisi fare apprezzamenti particolari e conclude così: “Ho tutto il diritto di parlarne male o bene, ma lei no, dato il mio atteggiamento fino a dicembre – gennaio“.

Infine, citando alcuni fatti che avrebbe visto in diretta, ha aggiunto:

L’ex fidanzato di Anto ha le idee chiare: