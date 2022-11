L’ex fidanzata di Luciano Punzo: “Mi fa stare male saperlo al Grande Fratello”

Manuela, ex fidanzata di Luciano Punzo, ha dimostrato di avere un po’ le idee confuse nell’ultimo numero del settimanale Chi dove ha confessato di stare male sapendolo al Grande Fratello Vip.

Il suo desiderio, come ha confessato, è quello di abbandonare il mondo dello spettacolo e trasferirsi a Londra, ma nonostante questo sta male all’idea ce lui si sia rifatto una vita a Roma, nella casa più spiata d’Italia.

“Il desiderio di Luciano è fare l’attore, ama questo mondo. Io invece sto pensando di lasciare tutto e trasferirmi a Londra per lavorare in un ristorante. Nelle scorse settimane, quando eravamo in litigio pieno e ancora non era arrivato il reality, sono volata davvero a Londra per fare una prova e capire se questa poteva essere la mia via di fuga. Non sono sicura di riuscire a reggere”.