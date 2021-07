Non solo Stefano De Martino e Fabrizio Corona, anche l’ex fidanzata di Antonino Spinalbese, Chiara Maria Mannarino, ha commentato pubblicamente la nascita della piccola Luna Marì, partorita da Belen Rodriguez la notte del trionfo della nazionale italiana agli europei di calcio.

Se Stefano De Martino ha messo un like alla prima foto di Luna Marì e Fabrizio Corona ha fatto gli auguri a Belen Rodriguez, Chiara Maria Mannarino ha rilasciato una brevissima dichiarazione a FanPage, sostenendo che: “Antonino è una persona molto dolce e protettiva. Sono sicura che sarà un bravo papà”.

Chiara Maria Mannarino e Antonino Spinalbese sono stati fidanzati fino al 2019 quando hanno deciso di chiudere ogni rapporto. Da quel momento i due non si sono più sentiti. Solo una volta Belen ha chiamato Chiara Maria, lamentandosi dei suoi comportamenti.

“Mi ha invitato a non esternare pubblicamente certi miei pensieri che avrebbero potuto essere fraintesi, ma io ho trovato quella telefonata fuori luogo” – ha dichiarato l’ex fidanzata di Antonino Spinalbese al settimanale DiPiù, continuando – “Ho detto a Belen: “Scusami, perché mi chiami tu e non il mio ex se qualcosa non vi sta bene?” A quel punto non ci siamo più sentiti“.