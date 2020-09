La modella Sara Croce su Instagram ha risposto ad una serie di domande poste dai fan, fra cui “Stai seguendo Uomini e Donne?“.

Sara Croce – che sul curriculum vanta anche Ciao Darwin come Madre Natura – ha risposto negativamente, tirando però una frecciatina ad una tronista (senza mai citarla).

“No, non lo guardo, ma in merito mi hanno mandato il video di una delle due troniste. Fa ridere il fatto che millanti di aver rispetto e di ‘non essersi mai messa in mezzo tra due persone‘. Da quando? Perché nella mia precedente relazione e in quella di altre ragazze che conosco bene non si è fatta problemi”.