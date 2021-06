Valentina Rapisarda, ex fidanzata di Andrea Cerioli, è tornata a parlare di lui sui social. Anzi, questa volta non ha parlato direttamente di lui ma della sua attuale fidanzata, Arianna Cirrincione.

Valentina ed Arianna hanno in comune che entrambe hanno conosciuto e si sono innamorate di Andrea quando ha fatto il tronista a Uomini e Donne (lo ha fatto per due edizioni differenti), ma le loro strade non si sono mai incrociate perché quando Cerioli ha conosciuto la Cirrincione, la Rapisarda si era già rifatta una vita.

A domanda diretta “Ti piace la ragazza del tuo ex?”, Valentina Rapisarda ha precisato: “Se mi piace la ragazza del mio ex? Dipende a quale ex ti riferisci. Del mio ultimo ragazzo no, per niente. Del mio penultimo ragazzo sì, mi piace molto. Tanto. È in gamba, mi piace tanto”. Ovviamente Andrea Cerioli è il penultimo ragazzo.

In tempi non sospetti Valentina Rapisarda era stata presa in considerazione anche per partecipare ad un Grande Fratello Vip di Ilary Blasi, ma alla fine il suo ingresso non c’è mai stato. Interrogata in merito la ragazza ha confermato l’indiscrezione, confessando che le piacerebbe fare il reality nonostante non abbia un manager.

“Magari anche a me piacerebbe tantissimo ma siccome non ho un manager e non sono seguita da nessuno non ho modi per fare il provino, ma mi piacerebbe tanto, sì. Ne ho fatto uno due anni fa, ma è finita a niente“.

E se non siete mai stati fan della coppia Andrea Cerioli – Valentina Rapisarda, ecco un po’ di loro teneri scatti del passato. Arianna Cirrincione mi perdonerà.