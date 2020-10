Soleil Sorge due settimane fa è stata a Domenica Live per rivelare che probabilmente l’aggressione omofoba subita dall’ex fidanzato di Tommaso Zorzi era una sceneggiata orchestrata proprio dal soggetto in questione. A Pomeriggio 5 Alberto De Pisis non solo ha confermato al versione di Soleil, ma ha rincarato la dose rivelando che l’ex corteggiatrice ha dei messaggi che proverebbero questo schifoso teatrino.

“Soleil non sei stata del tutto sincera l’altra volta, mancavano dei tasselli. Ci sono cose gravissime che non hai detto. Ho visto delle prove che è tutto falso, Soleil ha dei messaggi. […] Io ho letto questi messaggi, lei li ha in cui lui dicer che si sarebbe fatto tutto questo per fingere l’aggressione. Con queste frasi ho capito che lui ha fatto tutto da solo. I*****e ha preso un surgelato, un gelato e se l’è battuto sul viso per farsi un livido. Ti devi vergognare Marco, lo dico io, tutte le associazioni e tutte le persone che sono vittime di questi attacchi veri”.

La Sorge ha ammesso quanto detto da Alberto: “Ok, io ho avuto la certezza di questa cosa, lo ammetto. Ma cosa dovevo fare? Ho già detto molto, dovevo gettare nel rogo un amico più di quanto lui non abbia già fatto? Non è più amico mio, ci siamo rivisti, ma non siamo più amici. Mi sono allontanata. Io ho dei messaggi sì, in cui mi fa avere la certezza della finzione di questa cosa. […] Io dopo essere venuta a Domenica Live l’ho sentito e gli ho detto di venire in tv ad ammettere tutto. […] Si è fatto tutto da solo, è vero. Quella che vedete è la versione di un make up teatrale. Io non ero con lui quando ha fatto tutta questa cosa”.

Soleil sbaglia, quel soggetto (se davvero ha fatto quello che dicono) NON DEVE ANDARE IN TV ad ammettere tutto, mi auguro quindi che i programmi non gli regalino nessuno spazio, nemmeno per ammissioni di colpe. Se è tutto vero quel tizio merita l’oblio.

Barbara d’Urso si è detta sconvolta dalle affermazioni dei suoi ospiti e si è sentita presa in giro: “Io sono sotto choc. La cosa è gravissima. Ha raccontato nei dettagli un’aggressione e invece non era vero? Io non ci sto credendo, sono sconvolta. Io mi batto contro l’omofobia e ospito tanti ragazzi pestati, ho gli omofobi che sono miei hater, perché lui mi ha usato, non mi puoi usare in questo modo e prendere in giro tutti. Questa cosa mi ha spiazzato, non riesco a realizzare. Marco ti rendi conto di cosa hai fatto? […] Durante la pubblicità siamo rimasti tutti scioccati perché continuavamo a parlarne e pare che sia tutto vero, lui ha davvero orchestrato tutto”.

Sono seriamente schifato da quello che avrebbe fatto questo individuo, però posso dire che a differenza della d’Urso non sono sconvolto (e non dico altro).

L’ex di Zorzi ha finto l’aggressione omofoba? I video di Pomeriggio 5.

L’ex di Tommaso Zorzi si è picchiato da solo fingendo l’aggressione? È ancora polemica a #Pomeriggio5 pic.twitter.com/zDn4M2RGJZ — Pomeriggio 5 (@pomeriggio5) October 7, 2020