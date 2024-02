L’ex di Beatrice Luzzi: “Se fossi il GF squalificherei Greta, ecco perché”

L’ex di Beatrice Luzzi, nonché padre dei suoi figli, Alessandro Cisilin ha rilasciato una lunga intervista a FanPage dove ha parlato di quelle “rivelazioni agghiaccianti” che Greta Rossetti avrebbe fatto sull’attrice e Vittorio Menozzi raccontando ai suoi amici una confessione che le era stata fatta dal modello.

“Chiariamo un aspetto: non mi sostituisco agli autori. Per me uno che dice una sciocchezza del genere è da squalifica. Se io fossi il capo autore, la manderei in onda e ne farei oggetto di squalifica. Non sono un autore ma se lo fossi questa situazione la tratterei così. Quella che ha detto Greta è una cosa gravissima che forse andrebbe sanzionata e forse Beatrice vorrà darci un seguito quando sarà fuori. Dal punto di vista della tutela della reputazione di Beatrice, la cosa è talmente sciocca e inverosimile che non c’è bisogno di alcuna mia difesa”.

In merito al rapporto di Beatrice con gli altri inquilini, l’ex compagno ha aggiunto:

“Beatrice sta male. Sono molto grato agli autori e ad Alfonso Signorini per avere tirato fuori la storia del branco, perché di questo sociologicamente si tratta e lo dico da antropologo. Più che la discussione con Marco Maddaloni, a ferire Beatrice credo siano stati gli applausi del branco. Non parliamo di violenza ovviamente, ma la dinamica dell’uno contro tutti è evidente. […] Che ci sia il branco lo ha riconosciuto lo stesso Signorini. Non lo dico io, lo hanno detto loro in tutti i modi. Vedere persone, comprese quelle che non le sono ostili come Vittorio, applaudire contro di lei è il segno del branco”.

L’ex di Beatrice Luzzi: “Se lei volesse ritirarsi noi saremmo lì ad abbracciarla”

“Noi siamo a supporto di Bea. I suoi figli e il padre, come già detto, le hanno consigliato di non lasciare le cose a metà e dargliela vinta ma se lei sta male, la prima cosa è la salute. Di tanto in tanto mi scrivono che devo portarla fuori dalla Casa del Grande Fratello e vorrei approfittarne per dire una cosa importante. Non deciderò mai al posto di Beatrice. È una donna fortissima, la rispetto e sa benissimo che, se dovesse decidere di uscire perché non ce la fa più, noi saremmo lì ad abbracciarla”.