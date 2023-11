L’ex di Alessia Fabiani l’attacca in Tribunale: “Era ubriaca e probabilmente sotto effetto di sostanze stupefacenti”

Alessia Fabiani e l’ex marito Fabrizio Cherubini hanno ufficialmente divorziato e si sono denunciati a vicenda: lei per maltrattamenti, lui per falsa testimonianza.

Come riporta Il Messaggero, Fabrizio Cherubini in questi giorni è stato ascoltato dal Tribunale durante il processo per maltrattamenti che lo vede imputato. L’episodio chiave, ricostruito in aula, sarebbe avvenuto la sera del 6 aprile 2016.

“[…] quando la Fabiani torna a casa a notte fonda e si giustifica dicendo di non averlo potuto avvisare a causa del cellulare scarico”, riporta nero su bianco Il Messaggero. Fabrizio Cherubini avrebbe così spiegato: “Lei è andata in bagno e io ho visto che il suo telefono aveva la batteria al 100%“.

Da qui sarebbe nata una violenta colluttazione nel corso della quale, secondo la denuncia della Fabiani, la donna sarebbe stata presa a schiaffi e pugni con i figli che stavano dormendo nella camera accanto. Lesioni che le avrebbero lasciato segni su tutto il corpo, chiarisce il giornale. L’ex però in aula avrebbe negato tutto:

“Non è vero nulla, sono io che mi sono dovuto difendere, lei mi ha colpito al volto e ai t3sticoli con un calcio. Ho scoperto che Alessia mi tradiva col maestro di tennis. Avevo il sospetto che avesse una relazione extraconiugale, poi ho scoperto che mi stava tradendo con il suo maestro del circolo Due Ponti Sporting Club di Roma dove andava a fare lezioni al pomeriggio. […] A volte rientrava alle tre di notte con abiti succinti, completamente ubriaca e probabilmente sotto effetto di sostanze stupefacenti”.

L’ex di Alessia Fabiani: “Lei mi tradiva, l’ho scoperto”

“Avevo assunto due collaboratrici domestiche per badare ai nostri bambini che all’epoca avevano tre anni. Lei non c’era mai. Rientrava a casa nel cuore della notte e io non sapevo nemmeno dove fosse stata. Scusate se piango ma sono otto anni che aspetto di parlare in tribunale”.

Alessia Fabiani e Fabrizio Cherubini sono stati insieme dal 2008 al 2016. Nel 2012 sono diventati genitori di due gemelli, Kim e Keira.