l’ex cavaliere beccato con lei

Un amatissimo volto di Uomini e Donne, un cavaliere che ha fatto parecchio discutere, sarebbe riuscito a lasciarsi il passato alle spalle. L’uomo avrebbe finalmente ritrovato l’amore, dimenticandosi completamente dell’ex fidanzata per la quale ha sofferto moltissimo.

Il trono

Ecco di chi si tratta.

Uomini e Donne: ex cavaliere ritrova l’amore

Il personaggio di cui vogliamo parlare è un uomo che ha saputo trovare la notorietà a seguito della sua partecipazione a Uomini e Donne. Parliamo di un ex cavaliere che ha fatto tanto discutere sia nel programma che fuori.

Studio Uomini e Donne

L’uomo in questione, infatti, ha avuto la possibilità di conoscere molte donne nel corso della sua esperienza, ma ognuna di loro si è rivelata essere una forte delusione. Alla fine però, è arrivata colei che è riuscita a fargli perdere la testa, tanto da fargli abbandonare il programma e mettere su famiglia.

Sì, perché il cavaliere e la dolce dama si sono innamorati seriamente e dopo qualche anno insieme hanno messo al mondo il frutto del loro amore. Una bellissima bambina che assomiglia molto ad entrambi e che sicuramente rappresenta il loro orgoglio più grande. La loro storia, purtroppo, non è andata come entrambi volevano e i due si sono lasciati (e nemmeno in buoni rapporti).

Il nuovo amore di Sossio Aruta

Sossio Aruta

Ebbene sì, il cavaliere di cui tanto parliamo è proprio Sossio Aruta, il quale ha preso parte a diverse edizioni di Uomini e Donne. Nell’ultimo periodo l’uomo è apparso molto combattuto e deluso per la fine della sua storia d’amore per la quale ha sofferto davvero moltissimo.

Ursula Bennardo gli ha spezzato il cuore nonostante gli abbia regalato la cosa più importante della sua vita: sua figlia Bianca. Secondo alcune fonti però, l’uomo sarebbe stato beccato in compagnia di una nuova fidanzata, donna con la quale avrebbe trascorso un rilassante weekend in piscina.

Il post

Ovviamente sulla donna in questione non si sanno molte cose, in quanto Sossio non si è ancora espresso e non ha nemmeno confermato tale ipotesi. Se così fosse però, siamo davvero molto felici per lui, in quanto lo aspetta un periodo ricco di gioia, amore e soddisfazioni. Non possiamo far altro che attendere per avere qualche altro scoop.